¿Qué le pasó a Aleks Syntek? Anuncia que se va de México tras crisis en show

¿Qué le pasó a Aleks Syntek? Anuncia que se va de México tras crisis en show

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Israel García
por Israel García

El cantante ha sido cuestionado por la forma en que se dirigió al público y por dedicar parte importante de su presentación a reclamos y comentarios personales

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Un momento eufórico en el escenario durante un concierto en vivo de Aleks Syntek terminó en lo que es un tema de conversación entre la audiencia y los usuarios de redes sociales. Y aunque abundan los memes de la situación, el problema es fundamental: el cantante necesita tomar un espacio entre las redes sociales, la exposición y el público.

Syntek compartió en su perfil de redes varias reflexiones y mensajes tras la polémica que generaron sus comentarios la noche del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez. En una de ellas, revela que se alejará de México para salvarse mental y espiritualmente.

El cantante es cuestionado por la forma en que se dirigió al público y por dedicar parte importante de su presentación a reclamos y comentarios personales, lo que provocó abucheos entre algunos asistentes.

EL DIFÍCIL MOMENTO

Durante el concierto, Syntek se molestó cuando algunas personas le pidieron canciones de artistas como Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, y les pidió que se limitaran a solicitar temas de su autoría. También volvió a expresar sus críticas hacia el reggaetón y la música urbana, con comentarios dirigidos a exponentes de ese género.

El cantante, además, pidió a sus seguidores que lo defendieran de las críticas que recibe en redes sociales y habló sobre las dificultades que, según dijo, ha enfrentado a lo largo de sus 35 años de trayectoria. Sus declaraciones y actitud durante el concierto generaron diversas reacciones en redes sociales y llevaron a algunos usuarios a cuestionar su comportamiento durante la presentación, mientras que otros coinciden con la visión del cantante sobre los tiempos de decadencia artística.

¿SE VA DEL PAÍS?

Tras la polémica en redes por lo ocurrido en la alcaldía Benito Juárez, Syntek explicó su postura y su sentir ante la reacción del público. En uno de sus mensajes, dijo que se sentía tranquilo por su forma de pensar, tan distinta a la de muchas personas que lo critican.

“Queridos fans. Me hace sentir muy tranquilo el saber que no coincido con una sociedad con tantas emociones enfermas inmaduras. El problema es que la mayoría de quienes dan su opinión mercenaria no están a la altura del debate”, se lee.

El cantante lamentó que en muchas personas la ignorancia y la incongruencia dominen su camino, pero confió en que tal vez, en otro momento, sus palabras tomen sentido e importancia para cambiar las cosas.

“Qué triste es ver la perseverancia de la ignorancia y la pérdida total de la congruencia. Han habido tantos personajes en la historia de la humanidad que fueron repudiados en su época, pero que sus ideas posteriormente transformaron a la humanidad, que ya perdí la cuenta”.

Finalmente, Aleks aseguró que dejará pronto México y que regresará con buenas noticias, y destacó que esa distancia será para salvarse mental y espiritualmente.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, escribió.

MALAS RACHAS

En las mismas redes sociales se habla de la crisis que mantiene a Syntek bajo el ojo público, ya que, a finales de 2025, el cantante se había internado en una clínica contra las adicciones tras un difícil momento en su matrimonio por una supuesta infidelidad.

Además de cargar con el estigma de una acusación en la que “acosó” o halagó de forma inusual a un menor de nacionalidad inglesa, lo que le ha provocado años de burlas.

La última vez que Syntek se presentó en Saltillo fue en octubre de 2025, en la Hacienda La Palmilla como parte de su gira internacional ‘Total Syntek 35 Aniversario’. Fue un concierto con causa organizado en colaboración con el DIF Saltillo, con el objetivo de recaudar fondos para cirugías de implantes cocleares destinadas a niñas y niños locales con pérdida auditiva. (Con información de El Universal)

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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