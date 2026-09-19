Feminicidios siguen sin detenerse en México, tras caso de Claudia Tacoronte

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    Feminicidios siguen sin detenerse en México, tras caso de Claudia Tacoronte
    La estudiante española de intercambio, llegó en agosto a la UAEM. Fue apuñalada en el estacionamiento de la Casa de la Cultura de Cuautla por un hombre que le robó el celular. EL UNIVERSAL

Después de Sinaloa, las entidades con mayor número de feminicidios son: Estado de México, con 27; Chiapas, 26; Ciudad de México y Tamaulipas, ambas entidades con 25 víctimas, y Morelos, con 21

El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) llevó de nuevo el foco al tema de los feminicidios en México, un problema que persiste pese a alertas de género y operativos policiales que no terminan de dar resultado.

Del 1 de enero al 31 de julio de este año se han contado 382 mujeres víctimas de feminicidio a nivel nacional, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); sin embargo, a la fecha la cifra ya superó los 420 casos, pues tan sólo en Sinaloa —entidad que tiene el número más alto de feminicidios en 2026— sumaban 39 entre agosto y el 17 de septiembre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sinaloa-el-estado-que-registra-mas-mujeres-asesinadas-casi-100-casos-DN23596588

Después de Sinaloa, las entidades con mayor número de feminicidios son: Estado de México, con 27; Chiapas, 26; Ciudad de México y Tamaulipas, ambas entidades con 25 víctimas, y Morelos, con 21.

En todos los casos son al 31 de julio de este año registradas por el SESNSP.

Según cifras oficiales, en la última década 9 mil 109 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país. 648 casos se contaron en 2016; 769, en 2017; 924, en 2018; 973, en 2019; 976, en 2020, y mil 21, en 2021, año en el que más mujeres fueron asesinadas en la última década.

Además, se registraron 983, en 2022; 853, en 2023; 855, en 2024, y 725 en 2025.Se trata de crímenes que afectan a mujeres de todas las edades y en todos los estados del país.

Pueden ser niñas, madres de familia, maestras, estudiantes, comerciantes.

En muchos casos, el feminicida es alguien cercano, su pareja, un conocido, un pariente.

Son comunes también los casos de mujeres, víctimas de violencia doméstica, que denuncian a su agresor ante las autoridades y piden medidas cautelares que suelen llegar demasiado tarde.

“El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer es el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el sólo hecho de ser mujer, es un delito de odio asociado a ser mujer”.

“En nuestro país, aun cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen y muchos de ellos, lamentablemente, siguen sin sanción”, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 16 de julio cuando envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de erradicar este crimen, homologar penas y protocolos de investigación.

Actualmente, la iniciativa presidencial está en el Senado en proceso de análisis y se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos.

VIOLENCIA QUE RECORRE EL PAÍS

En Chiapas, la Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 informó este jueves que en menos de 24 horas fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres, una de ellas menor de edad, presuntamente víctimas de feminicidio.

La red denunció como indignante y atroz el feminicidio de Lizbeth, de 12 años, originaria del municipio de Ocosingo.

La otra víctima fue identificada como Elizabeth, una joven que salió a celebrar las Fiestas Patrias.

El colectivo indicó que, con estos hechos, la cifra de feminicidios en Chiapas sube a 29 y “cada caso representa una historia, una familia destruida y un fallo sistémico que no podemos tolerar”.

En Jalisco, el cuerpo de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de la Universidad Cuauhtémoc, fue localizado el miércoles 16 de septiembre; la joven fue reportada como desaparecida dos días antes.

En Tabasco, el domingo 13 de septiembre la policía del municipio de Paraíso encontró el cuerpo de una joven identificada como Celia, quien había sido enterrado en el patio de su casa, debajo de un árbol de mango.

Por este crimen se detuvo a Ricardo, pareja de la joven. Eréndira Bojórquez, de 33 años, fue asesinada el 18 de junio.

Su cuerpo fue hallado en el fraccionamiento Parajes de Puebla, en Mexicali, Baja California.

La víctima había denunciado a su expareja por violencia doméstica y había solicitado medidas de protección, que no le dieron.

El acusado enfrentaba un proceso penal por ese delito e incluso había sido detenido luego de entrar a la casa de su expareja y amenazarla de muerte.

Pese a estos antecedentes, las autoridades judiciales ordenaron que llevara su proceso en libertad.

Finalmente se ordenó prisión preventiva, semanas después del asesinato de Eréndira.

En La Paz, Baja California Sur, el cuerpo de una bebé de dos meses de edad fue encontrado enterrado en un arroyo, el 29 de marzo. Por el caso fue detenido el padre de la menor.

Casos similares se repiten por todo el país todos los días, y pese a que hay detenidos, la violencia feminicida continúa.

---FEMINICIDIOS----

CLAUDIA TACORONTE AGUILERA

12 SEPTIEMBRE

MORELOS

Estudiante española de intercambio, llegó en agosto a la UAEM. Fue apuñalada en el estacionamiento de la Casa de la Cultura de Cuautla por un hombre que le robó el celular.

El presunto responsable, Francisco Javier “N”, fue detenido el jueves.

-DAFNE ZAPATA QUINTOS

16 JULIO

TAMAULIPAS

La adolescente de 13 años falleció, víctima de asfixia, cuando estaba en un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en el municipio de Ciudad Madero.

Por este caso se detuvo a cuatro personas que fueron vinculadas a proceso.

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En imagen Karla Margarita Pérez Jiménez. EL UNIVERSAL

- KARLA MARGARITA PÉREZ JIMÉNEZ

16 SEPTIEMBRE

JALISCO

Originaria de Irapuato, Guanajuato, la joven estudiaba medicina en Guadalajara.

Fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre. La tarde del miércoles 16 fue encontrado su cuerpo en Zapopan.

Ayer, Eduardo Issac “N”, su presunto feminicida fue detenido.

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En imagen Madeline Dhamar. EL UNIVERSAL

- MADELINE DHAMAR

16 MARZO

GUANAJUATO

La joven de 21 años fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio.

Su pareja, de 17 años, fue detenido como responsable. La familia de Madeline pidió que fuera juzgado como adulto, lo que no ocurrió, y recibió una sentencia de tres años y seis meses.

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En imagen Elvia Ramírez Loera. EL UNIVERSAL

- ELVIA RAMÍREZ LOERA

27 JULIO

AGUASCALIENTES

La mujer, rescatista de perros, murió cuando su esposo la encerró en una habitación de su casa y prendió fuego al inmueble en la comunidad de San Tadeo, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes. El hombre fue detenido y vinculado a proceso.

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En imagen Karen Vianey Salazar Carrillo. EL UNIVERSAL

- KAREN VIANEY SALAZAR CARRILLO

30 ENERO

DURANGO

Fue atacada por su pareja, quien escondió el cuerpo en un terreno baldío en Gómez Palacio.

El asesino, Roberto Luciano Arreola Martínez, fue sentenciado a una pena de 39 años 11 meses y 29 días.

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En imagen Pamela Yahaira Alvarado Galván. EL UNIVERSAL

- PAMELA YAHAIRA ALVARADO GALVÁN

10 JULIO

NUEVO LEÓN

La joven fue agredida y rociada con gasolina antes de que le prendieran fuego.

Su cuerpo fue abandonado en la vía pública en Juárez, Nuevo León. Por el caso fue detenido Arnulfo de Jesús “N”, quien fue vinculado a proceso.

-ANDREA VICTORIA

23 JULIO

COAHUILA

Fue llevada a la Cruz Roja porque supuestamente presentaba fiebre. Al examinarla, se percataron de que la niña presentaba golpes.

La Fiscalía confirmó que su muerte fue derivada de hechos violentos y detuvo al padrastro, Ángel “N”.

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En imagen Melanie Michelle Méndez Morales. EL UNIVERSAL

- MELANIE MICHELLE MÉNDEZ MORALES

15 AGOSTO

VERACRUZ

La estudiante de la Universidad Veracruzana fue localizada sin vida el 15 de agosto pasado en un vehículo sobre la carretera Coatepec-Huatusco, junto con su expareja.

Ambos presentaban heridas producidas por arma de fuego.

WENDY STEFANY

- 8 SEPTIEMBRE

SONORA

Fue hallada sin vida en una parcela del valle de San Luis Río Colorado, luego de ser reportada como desaparecida el 29 de agosto. Como parte de las investigaciones fue detenido Mario Alberto “N”, quien era la expareja de la joven.

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