Cuenta regresiva para un Ártico sin hielo, un estudio predice que podría suceder en 2027

COLORADO- De acuerdo a un artículo publicado en la Universidad de Colorado titulado “Countdown to an ice-free Arctic: New research warns of accelerated timelines” escrito por Yvaine Ye afirma, “el primer verano registrado en el que prácticamente se derrita todo el hielo marino del Ártico, un hito ominoso para el planeta, podría ocurrir tan pronto como en 2027”.

Un equipo internacional de investigadores que fue liderado por las climatólogas Alexandra Jahn de la Universidad de Colorado en Boulder y Céline Heuzé de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, hicieron uso de modelos informáticos con el objetivo de poder predecir cuándo podría suceder el primer día de un Ártico sin hielo, de llegarse a a dar esta situación podría afectar de manera significativa tanto al ecosistema como al clima de la Tierra al modificar los patrones meteorológicos, explica Ye.