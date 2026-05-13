David Venturella, un exejecutivo de prisiones privadas, será nuevo director interino del ICE

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    David Venturella, un exejecutivo de prisiones privadas, será nuevo director interino del ICE
    Todd Lyons, alto funcionario que desempeña las funciones de director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado. AP/Tom Brenner

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes por la noche que Venturella sucederá a Todd Lyons

WASHINGTON- David Venturella, un exejecutivo de un operador de prisiones privadas, se desempeñará como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos después de que el actual líder de la agencia deje el cargo a fin de mes, informó el gobierno.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes por la noche que Venturella sucederá a Todd Lyons cuando Lyons se marche. El ICE no ha respondido a un correo electrónico en el que se solicitaba información adicional.

Venturella dejó Geo Group a principios de 2023 y ha estado trabajando en el departamento al frente de la división que supervisa los contratos de detención, escribieron miembros del Congreso en una carta pública a principios de este año.

Se jubiló en febrero de 2023 de Geo Group, donde ocupó varios cargos, incluido el de vicepresidente ejecutivo a cargo de desarrollo corporativo, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Su nombramiento se produce mientras el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se afianza en su cargo al frente de la agencia que supervisa al ICE.

Funcionarios federales anunciaron el mes pasado la salida de Lyons quien dirigió el ICE en medio de los esfuerzos del presidente Donald Trump por reconfigurar la inmigración.

Bajo el liderazgo de Lyons, la agencia utilizó una enorme inyección de dinero para ampliar la contratación y la capacidad de detenciones, y aumentó los arrestos para satisfacer la demanda del gobierno republicano.

El ICE ha estado en el centro de los operativos de detenciones masivas en ciudades estadounidenses, incluidas Chicago y Minneapolis, donde un despliegue terminó después de que estallara una reacción adversa por las muertes de dos manifestantes estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración.

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