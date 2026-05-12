Festival de Cannes 2026 abre sus puertas entre glamour, polémica y grandes estrenos

Con el nivel de excelencia que lo caracteriza, Festival de Cannes inauguró su edición 2026 con la presentación de un nuevo jurado. Demi Moore aporta el factor de superestrella, al lado de otros nombres ligados al Oscar, como la directora china Chloé Zhao, quien este año recibió una doble nominación por ‘Hamnet’, además del sueco Stellan Skarsgård, nominado por ‘Valor Sentimental’, quien destacó su primera participación con la frase: “Era hora... no estoy muerto”. Ausente con aviso, Jacob Elordi iba a formar parte del jurado, pero tuvo que cancelar a último momento tras fracturarse el pie y el tobillo. Tampoco faltó la polémica por haber elegido como presidente del jurado al director coreano Park Chan-wook, quien en 2023 había sido expulsado del sindicato de escritores de Hollywood por continuar trabajando para HBO durante una huelga. Sin embargo, también dejó clara su postura al declarar que “la política en el cine jamás debería considerarse como un adversario del cine. Pero la política en el cine, sin una verdadera dimensión artística, es pura propaganda”.

ARRANQUE ENÉRGICO El primer premio antes de los verdaderos galardones pudo haber sido un anillo, pero terminó siendo una Palma de Oro Honoraria para Peter Jackson. La entregó Elijah Wood después de recordar las nueve horas que ambos pasaron filmando ‘El Señor de los Anillos’. Recién después se abrieron oficialmente las puertas del festival, cuando Jane Fonda subió al escenario junto a la actriz Gong Li para representar “los dos hemisferios del mundo del cine”, celebrando “la audacia, la libertad y el feroz acto de creación”. Todavía falta otra Palma de Oro Honoraria para Barbra Streisand, la cual será entregada el próximo 23 de mayo por sus casi 60 años de carrera desde que protagonizó ‘Funny Girl’ en 1967, señalándola como “la personificación del sueño americano”.

Antes deberán elegirse a los ganadores de la competencia oficial, donde no participan los grandes estudios tradicionales de Hollywood. Por ejemplo, Adam Driver, junto a Scarlett Johansson y Miles Teller, estrenará la producción independiente ‘Paper Tiger’, dirigida por James Gray. Y, sin haber ganado nunca antes en Cannes, Pedro Almodóvar llega por séptima vez con ‘Amarga Navidad’, esperando endulzar el dramático duelo de la historia con una Palma de Oro. Eso sí, tendrá que competir con algunos de sus grandes amigos, como Javier Bardem en ‘El Ser Querido (The Beloved)’, donde incluso interpreta a un famoso director de cine. Y hasta Penélope Cruz protagoniza ‘La Bola Negra’, dentro de la gran contienda entre los españoles más famosos del cine. La ciencia ficción también tendrá presencia con ‘Hope’, protagonizada por Michael Fassbender y Alicia Vikander, bajo la dirección del coreano Na Hong-jin. También destaca una ciencia ficción mucho más cercana a la realidad actual, centrada en la inteligencia artificial, con la cinta japonesa ‘Oveja en la Caja’ (‘Sheep in the Box’).

LA LISTA ES LARGA Fuera de la competencia oficial aparecen quienes prefieren evitar la mínima posibilidad de “perder”, como el debut de John Travolta como director en ‘Propeller One-Way Night Coach’, sobre la odisea de un viaje en avión a Hollywood. Andy García también se presenta como director, autor y protagonista de ‘Diamond’, acompañado por otras figuras del cine como Dustin Hoffman, Brendan Fraser, Bill Murray y hasta “nuestro” Demián Bichir. Steven Soderbergh y Ron Howard estrenarán dos documentales distintos, también fuera de competencia, dentro de la sección de Proyecciones Especiales. Soderbergh presentará ‘La Última Entrevista de John Lennon’, mientras que Howard llevará ‘Avedon’, la biopic del fotógrafo Richard Avedon, famoso por imponer un estilo diferente en revistas como Vogue y Harper’s Bazaar.

Con cine para todos los gustos, incluso se proyectará gratis en la playa la primera versión de ‘Top Gun’, apenas tres días antes de cumplir 40 años, con la posible presencia de Tom Cruise, quien además suma rumores sobre una reunión privada con Chloé Zhao para discutir una nueva superproducción secreta. Vin Diesel y Michelle Rodríguez también confirmaron su llegada para celebrar el cuarto de siglo de ‘Rápido y Furioso’, aunque el verdadero aniversario número 25 se cumple en junio. El champagne seguirá siendo la gran estrella en las orillas del Mar Mediterráneo, con fiestas tan esperadas como el Grand Ball de Monte-Carlo / The Princely World Gala, en el Hotel Barrière Le Majestic, durante la noche del 16 de mayo. El Hollywood Longevity Brunch & Cocktail será el 21 de mayo en el Hôtel Barrière Le Gray d’Albion, antes de la gala de amfAR, a beneficio de la investigación contra el sida, esa misma noche en el Hôtel du Cap-Eden-Roc.

♬ son original - FestivaldeCannes @festivaldecannes Ils sont tous là ✨ Le Grand Jury de #Cannes2026 ouvre le parcours entre le photocall et la conférence de presse, avant de s'enfermer pendant douze jours dans les salles obscures... pour le meilleur du cinéma mondial. 💛 - They’re all here ✨ The Grand Jury of #Cannes2026

Mientras tanto, muchos famosos pasarán por una de las habitaciones secretas del Hotel JW Marriott, donde se esconde la DPA Cannes Gift Suite con regalos extravagantes como corsés y accesorios “made in France” inspirados en el estilo de María Antonieta, joyas Miliani de Tahití y los anillos “ice rings” de la firma francesa Dopamine, además de perfumes del maestro del incienso Bertrand Duchaufour. Entre champagne Domaine de Nuisement y caviar Nova, incluso se confirmó que regalarán una bolsa especial “red carpet bag” de cosméticos Glow25, seleccionada especialmente por Sarah Jessica Parker.