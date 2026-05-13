El misterio del ‘barco fantasma’ ruso hundido se intensifica tras las explosiones reportadas mientras transportaba supuestos reactores nucleares a Corea del Norte

La teoría predominante sugiere que Occidente podría haber estado involucrado en el incidente en el que el Ursa Major se hundió a 96 kilómetros de la costa de España el 23 de diciembre de 2024, según informó CNN.

El misterio sobre cómo se hundió un buque de carga ruso se intensificó tras revelarse que la embarcación sufrió múltiples explosiones mientras supuestamente transportaba dos reactores nucleares que se cree que tenían como destino Corea del Norte, según un nuevo informe.

Según los investigadores españoles, el barco, también conocido como Sparta 3, parece haber sido alcanzado por un tipo de torpedo poco común que perforó el casco y lo obligó a hundirse en el fondo del mar Mediterráneo.

La investigación sugirió que lo único que pudo haber perforado el barco fue el torpedo supercavitante Barracuda, un arma poderosa que se cree que solo poseen Estados Unidos, algunos países de la OTAN, Rusia e Irán.

Tras el incidente, el capitán ruso del barco supuestamente declaró a los investigadores españoles que el Ursa Major transportaba “componentes para dos reactores nucleares similares a los utilizados en submarinos”, y que el marinero no estaba seguro de si los reactores estaban cargados con combustible atómico, según informó CNN.

Según los informes, el capitán, identificado como Igor Anisimov, declaró a los investigadores que creía que la carga sería desviada al puerto norcoreano de Rason para entregar los reactores.

El buque, que cuenta con licencia para transportar materiales atómicos, zarpó de Rusia el 11 de diciembre de 2024. En su manifiesto público no se mencionaba la presencia de reactores nucleares ni materiales a bordo, solo contenedores de transporte vacíos, dos grúas grandes y dos grandes “tapas de alcantarilla”.

El viaje se produjo apenas dos meses después de que el dictador norcoreano Kim Jong Un se comprometiera a enviar miles de soldados para ayudar a Rusia a recuperar la región de Kursk tras la sorpresiva contraofensiva de Ucrania, que supuso un golpe humillante para el líder moscovita Vladimir Putin.

Desde hace tiempo se cree que Rusia proporcionó conocimientos técnicos a Corea del Norte como parte de un intercambio de soldados, y Kim Jong-un estaba particularmente interesado en que Pyongyang tuviera su propio submarino nuclear.

Europa había estado siguiendo los movimientos del Ursa Major, y la armada portuguesa desplegó aviones para localizar el barco y sus buques de escolta militar en el Mediterráneo.

Según fuentes militares, en la mañana del 22 de diciembre la armada portuguesa dejó de seguir al buque, que posteriormente fue detectado reduciendo la velocidad frente a la costa española.

Los extraños movimientos del barco llevaron a los rescatadores españoles a contactar por radio con la embarcación, pero el barco ruso afirmó que todo estaba bien, según Madrid.

Aproximadamente 24 horas después, el Ursa Major emitió una llamada urgente de auxilio tras sufrir tres explosiones, probablemente cerca de su sala de máquinas, en las que murieron dos miembros de la tripulación.

La situación de emergencia se tornó aún más tensa cuando uno de los buques de escolta militar rusos, el Ivan Gren, llegó poco después para ordenar a los buques cercanos que se mantuvieran al menos a dos millas náuticas del barco dañado, exigiendo que España devolviera inmediatamente a la tripulación rescatada.

Según informó CNN, un vídeo del rescate marítimo muestra cómo los equipos de rescate españoles no pudieron acceder a la sala de máquinas del barco, que estaba completamente sellada.

Aunque el barco parecía estable, se hundió hasta el fondo del mar una vez que el Ivan Gren disparó una serie de bengalas sobre la zona, y poco después se produjeron cuatro explosiones similares a minas submarinas, según el medio de comunicación.

Cuatro días después del incidente, el propietario del barco, Oboronlogistics, afirmó que la embarcación fue alcanzada en un “ataque terrorista selectivo”, que dejó un agujero de 20 pulgadas por 20 pulgadas en su casco.

El misterio no hizo sino aumentar después de que un buque de investigación ruso, el Yantar, llegara a los restos del Ursa Major una semana después del incidente, detectándose cuatro explosiones más en el lecho marino.

Madrid comunicó a los legisladores españoles que es demasiado arriesgado investigar los restos del naufragio, que se encuentran a 2 mil 4 metros bajo el agua, “sin importantes recursos técnicos”.

Según los datos de vuelo, el ejército estadounidense también desplegó su avión detector de armas nucleares WC135-R sobre el lugar del incidente en dos ocasiones: una el 28 de agosto de 2025 y otra el 6 de febrero de este año.

Estados Unidos no ha explicado por qué se desplegó la aeronave en la costa española ni si se detectó algo durante los dos vuelos.

Ante el silencio de varios gobiernos sobre el incidente, sigue sin estar claro qué transportaba exactamente el Ursa Major ni cómo se hundió hasta el fondo del mar.