Incauta Marina más de 200 kilos de cocaína en puerto de Manzanillo

El decomiso fue realizado por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo durante labores de inspección en el recinto portuario.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron más de 200 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor descargado de un buque portacontenedores en el puerto de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con la Semar, fueron localizados cuatro bultos que contenían 198 paquetes con un peso bruto superior a 200 kilogramos de la droga.

La carga ilícita fue detectada dentro de un contenedor transportado por un buque con bandera de Panamá, cuya ruta tenía como destino el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Según la documentación revisada por las autoridades, la mercancía había sido declarada como cargamento de aires acondicionados.

Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó el pesaje, conteo e identificación de los paquetes asegurados, mientras que el peso ministerial quedó pendiente de confirmación oficial.

La droga quedó a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El puerto de Puerto de Manzanillo concentra gran parte del movimiento de carga contenerizada del Pacífico mexicano y ha sido identificado por autoridades federales como punto estratégico para operaciones de tráfico ilícito y trasiego de drogas sintéticas y cocaína.