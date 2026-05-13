Detienen a ex empleada de BBVA por cometer fraude de 12 mdp en NL

Griselda, ahora ex empleada del banco, según se dijo, se apoderó de los ahorros de personas de la tercera edad. Se investiga información de que la mujer se seguía identificando como empleada del BBVA para seguir defraudando, dijo una fuente policial.

Una mujer que presuntamente cometió fraudes millonarios mientras fue empleada del banco BBVA fue detenida por elementos de la Policía de Santiago.

Su detención se llevó a cabo ayer, en Santiago. El informante mencionó que se tiene confirmado el fraude a un cliente del municipio de Allende, a quien afectó con un monto de 12 millones de pesos.

Cuando el cliente checó sus ahorros, descubrió que la cuenta no tenía fondos. Se indaga si la detenida dispuso del dinero para invertirlo o lo gastó.

Las autoridades de Santiago señalaron que, si hay más afectados que la identifiquen, la denuncien ante la Fiscalía General de Justicia.