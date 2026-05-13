Detienen a ex empleada de BBVA por cometer fraude de 12 mdp en NL

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    Detienen a ex empleada de BBVA por cometer fraude de 12 mdp en NL
    Griselda, ahora ex empleada del BBVA, según se dijo, se apoderó de los ahorros de personas de la tercera edad. ESPECIAL
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Griselda “N”, exempleada de BBVA, es acusada de robar 12 mdp a un adulto mayor en Nuevo León y seguir defraudando tras ser despedida

Una mujer que presuntamente cometió fraudes millonarios mientras fue empleada del banco BBVA fue detenida por elementos de la Policía de Santiago.

Griselda, ahora ex empleada del banco, según se dijo, se apoderó de los ahorros de personas de la tercera edad. Se investiga información de que la mujer se seguía identificando como empleada del BBVA para seguir defraudando, dijo una fuente policial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-bloquean-calles-para-exigir-que-le-nieguen-amparo-a-exnotario-acusado-de-fraude-MA20649948

Su detención se llevó a cabo ayer, en Santiago. El informante mencionó que se tiene confirmado el fraude a un cliente del municipio de Allende, a quien afectó con un monto de 12 millones de pesos.

Cuando el cliente checó sus ahorros, descubrió que la cuenta no tenía fondos. Se indaga si la detenida dispuso del dinero para invertirlo o lo gastó.

Las autoridades de Santiago señalaron que, si hay más afectados que la identifiquen, la denuncien ante la Fiscalía General de Justicia.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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