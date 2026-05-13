Calendario NFL Internacional 2026: Estos son los 9 partidos que se jugarán fuera de Estados Unidos

La NFL confirmó el calendario completo de sus Juegos Internacionales para la Temporada 2026 y lo hizo con una estructura histórica: serán nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, distribuidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios, la mayor expansión global que ha presentado la liga hasta ahora. El recorrido internacional comenzará desde la Semana 1, cuando los 49ers de San Francisco enfrenten a los Rams de Los Ángeles el jueves 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground, en Australia, un duelo que marcará el primer partido de temporada regular de la NFL en ese país. La cartelera continuará en Brasil, Londres, París, Madrid, Múnich y cerrará en la Ciudad de México con uno de los juegos más esperados por la afición mexicana.

México tendrá el cierre del calendario internacional El regreso de la NFL a México quedó programado para la Semana 11, con el duelo entre Vikings de Minnesota y 49ers de San Francisco el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. El partido se jugará en horario estelar, a las 7:20 de la noche. Este encuentro será especial por varias razones: significará el regreso de la liga a la capital mexicana por primera vez desde 2022, colocará nuevamente a los 49ers como protagonistas en territorio nacional y cerrará una gira internacional que refleja la estrategia de la NFL por convertir su temporada regular en un producto cada vez más global. La estrategia global de la NFL toma más fuerza La estructura del calendario muestra tres bloques principales. El primero abre la temporada con mercados de alto impacto fuera de Estados Unidos: Australia y Brasil. El segundo concentra la actividad europea, con tres partidos en Londres y debuts o regresos estratégicos en París, Madrid y Múnich. El tercero apunta directamente al mercado mexicano, donde la NFL mantiene una de sus bases de aficionados más grandes fuera de territorio estadounidense.

Londres volverá a ser el eje europeo con tres juegos, incluidos dos en Tottenham Hotspur Stadium y uno en Wembley. Jacksonville también tendrá un papel clave, ya que los Jaguars de Jacksonville disputarán partidos consecutivos en Reino Unido, ante Eagles de Filadelfia y Texans de Houston. La NFL también tendrá debuts de alto valor comercial y deportivo. Melbourne recibirá por primera vez un juego oficial de temporada regular, París se estrenará como sede con Steelers de Pittsburgh ante Saints de Nueva Orleans, y Río de Janeiro albergará el duelo entre Ravens de Baltimore y Cowboys de Dallas en el Maracaná. El calendario internacional forma parte de una visión más amplia de expansión. La liga ha dejado claro que su objetivo es aumentar de manera progresiva la cantidad de partidos fuera de Estados Unidos, con la posibilidad de acercarse en el futuro a una estructura de 16 juegos internacionales por temporada. La revelación de estos nueve partidos se dio un día antes de que la NFL publique el calendario completo de la Temporada 2026, programado para el jueves 14 de mayo a las 6 de la tarde. Así es el calendario internacional de la NFL Semana 1 - 10 de septiembre - 49ers de San Francisco vs Rams de Los Ángeles - Melbourne Cricket Ground, Australia - 6:35 p.m. Semana 3 - 27 de septiembre - Ravens de Baltimore vs Cowboys de Dallas - Estadio Maracaná, Río de Janeiro - 2:25 p.m. Semana 4 - 4 de octubre - Colts de Indianápolis vs Commanders de Washington - Tottenham Hotspur Stadium, Londres - 7:30 a.m. Semana 5 - 11 de octubre - Eagles de Filadelfia vs Jaguars de Jacksonville - Tottenham Hotspur Stadium, Londres - 7:30 a.m. Semana 6 - 18 de octubre - Texans de Houston vs Jaguars de Jacksonville - Wembley Stadium, Londres - 7:30 a.m. Semana 7 - 25 de octubre - Steelers de Pittsburgh vs Saints de Nueva Orleans - Stade de France, París - 7:30 a.m. Semana 9 - 8 de noviembre - Bengals de Cincinnati vs Falcons de Atlanta - Estadio Santiago Bernabéu, Madrid - 8:30 a.m. Semana 10 - 15 de noviembre - Patriots de Nueva Inglaterra vs Lions de Detroit - FC Bayern Munich Arena, Múnich - 8:30 a.m. Semana 11 - 22 de noviembre - Vikings de Minnesota vs 49ers de San Francisco - Estadio Banorte, Ciudad de México - 7:20 p.m.

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