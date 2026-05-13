Trump afirma que no le interesa la situación financiera de EU que solo le importa que Irán no tenga armas nucleares

Trump hizo este comentario el martes mientras respondía a las preguntas de los periodistas al salir de la Casa Blanca para un viaje crucial a China.

Donald Trump afirmó que la situación financiera de los estadounidenses no fue “ni un poco” un factor determinante para que él llegara a un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán, a pesar de un nuevo informe que indica que la inflación aumentó por segundo mes consecutivo y alcanzó su nivel más alto en tres años.

“Ni un poquito”, dijo el presidente cuando se le preguntó hasta qué punto la situación financiera de los estadounidenses lo motivaba a llegar a un acuerdo con Irán, mientras la guerra se extiende a su undécima semana.

«Lo único que me importa cuando hablo de Irán es que no pueden tener un arma nuclear», continuó Trump. «No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie. Solo pienso en una cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo».

La corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Karen Travers, presionó a Trump para que aclarara si estaba considerando el impacto financiero de la guerra en los estadounidenses. Él reafirmó su postura.

“Lo más importante, con mucha diferencia, es que Irán no puede tener un arma nuclear”, dijo Trump.

“¿Qué hay de la presión que sufren los estadounidenses y los precios en este momento?”, preguntó Travers de ABC.

“Todos los estadounidenses lo entienden”, dijo Trump.

Añadió: «Entienden que Irán no puede tener un arma nuclear. Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría en problemas porque, casualmente, están locos».

Los demócratas respondieron rápidamente al comentario de Trump. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, compartió un video con los comentarios de Trump en X y subtituló su publicación “Podemos darnos cuenta”.

Cuando se le preguntó sobre su promesa de campaña para 2024 de reducir la inflación, a la luz del informe del martes que mostraba que los precios subieron un 3,8% en abril en comparación con el año pasado, Trump insistió en que sus políticas están “funcionando de maravilla”.

Una encuesta reciente de ABC News/Washington Post/Ipsos reveló que aproximadamente dos tercios de los estadounidenses (65%) desaprueban la gestión económica de Trump.

Alrededor de tres cuartas partes de los estadounidenses desaprueban su gestión del costo de vida en Estados Unidos (76%), mientras que apenas una cuarta parte la aprueba (23%).

Casi la misma cantidad desaprueba su gestión de la inflación (72%), un aumento con respecto al 65% que la desaprobaba en febrero.

Varios participantes en la encuesta hablaron con ABC News sobre las dificultades económicas que están sufriendo debido al aumento vertiginoso de los precios de la gasolina.

Según datos de la AAA, el martes el precio promedio nacional de un galón de gasolina en Estados Unidos era de 4,50 dólares, un aumento de más de 1,50 dólares desde que comenzó la guerra a finales de febrero.

Trump, quien el lunes propuso una exención temporal del impuesto a la gasolina para brindar cierto alivio financiero a los estadounidenses, reiteró el martes su convicción de que los precios volverán a bajar una vez que termine el conflicto.

“Cuando esto termine, habrá una caída masiva en el precio del petróleo”, dijo Trump a los periodistas.