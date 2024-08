De acuerdo con un nuevo estudio, lograr cumplir el Acuerdo de París es “cada vez más desafiante”

MARYLAND- Este nuevo estudio que fue publicado en Nature Climate Change resalta los críticos desafíos que se requieren llevar acabo para conseguir cumplir con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París debido a “las recientes tendencias de emisiones globales y las diferentes capacidades”, precisa un comunicado de la Universidad de Maryland.

La investigación que fue liderada por el Centro para la Sostenibilidad Global (CGS) de la Universidad de Maryland, en alianza con miembros del proyecto ENGAGE, “utiliza ocho modelos de evaluación integrados (IAM) globales de última generación que son multirregionales y basados en procesos”.

TE PUEDE INTERESAR: Es casi seguro que este lustro se supere el límite de temperatura del Acuerdo de París, advierte la OMM

En el estudio titulado “Feasibility of peak temperature targets in light of institutional constraints”, se describe que se hizo uso de un conjunto de 20 escenarios con una viabilidad diferente, “el análisis encontró que la dimensión institucional (es decir, tener en cuenta los límites de los países para permitir una regulación ambiental efectiva) tiene la mayor influencia en la temperatura máxima factible”, indica el comunicado.