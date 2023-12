¡Histórico!, la COP28 abre la puerta al fin de los combustibles fósiles, estos son los puntos clave del acuerdo

Con el fin de impulsar la transición, el documento firmado hoy pide a los 198 países que eliminen gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, que no son efecientes debido a que no abordan la pobreza energética ni las transiciones justas.

ANTÓNIO GUTERRES CELEBRA EL ACUERDO

Por su parte, António Guterres, secretario general de la ONU, resaltó que el acuerdo alcanzado en la Cumbre del Clima de Dubái, admite por primera vez, la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, “después de muchos años en los que el debate sobre esta cuestión estuvo bloqueado”, aseguró Guterres.

En opinión del secretario general de la ONU, “la ciencia nos dice que limitar el calentamiento global a 1.5 grados será imposible sin la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles en un plazo coherente con este límite. Esto ha sido reconocido por una creciente y diversa coalición de países”, y continúo advirtiendo que “a aquellos que se opusieron a una referencia clara a una eliminación gradual de los combustibles fósiles en el texto de la COP28, quiero decirles que, les guste o no, es inevitable. Esperemos que no llegue demasiado tarde”, reiterando que “la era de los combustibles fósiles debe terminar con justicia y equidad”, y concluyó expresando que “el mundo no puede permitirse retrasos, indecisiones o medidas a medias. Sigo confiando en que, a pesar de muchas diferencias, el mundo puede unirse y estar a la altura del desafío de la crisis climática. El multilateralismo sigue siendo la mejor esperanza de la humanidad”.