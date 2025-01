Decisión de bloquear venta de U.S. Steel genera preocupación a los trabajadores

WASHINGTON.- Al bloquear la adquisición de U.S. Steel por parte de una empresa japonesa, el presidente Joe Biden dijo que estaba protegiendo los buenos empleos en el corazón de Estados Unidos. Sin embargo, podría estar poniéndolos en riesgo.

Al hacer su oferta de casi 15 mil millones de dólares por la histórica siderúrgica con sede en Pittsburgh, Nippon Steel prometió invertir 2 mil 700 millones de dólares en las envejecidas operaciones de altos hornos de U.S. Steel en Gary, Indiana, y en el Mon Valley, un grupo de comunidaes en Pensilvania.

“Iban a invertir en el Valle”, dijo Jason Zugai, técnico operativo y vicepresidente del sindicato local de United Steelworkers en una planta de U.S. Steel en el Mon Valley. “Se comprometieron a 10 años sin despidos. No tendremos esos compromisos de nadie más”.

Zugai y algunos otros trabajadores siderúrgicos del Mon Valley apoyaron el acuerdo con Nippon en desafío al liderazgo nacional del sindicato, el cual presionó a la administración Biden para que lo anulara.

Perder el acuerdo Nippon-U.S. Steel “será un desastre para Pensilvania”, dijo Gordon Johnson, quien sigue las acciones de U.S. Steel en Wall Street como fundador de GLJ Research. “Realmente no entiendo. Esto no es en interés de los trabajadores. No es en interés de los accionistas de U.S. Steel”.

El viernes, Biden dijo que impediría la adquisición de parte de Nippon, después de que los reguladores federales no llegaron a un acuerdo sobre si aprobarla, porque “una industria siderúrgica fuerte, de propiedad y operación nacional representa una prioridad esencial de seguridad nacional... Sin producción de acero nacional y trabajadores siderúrgicos nacionales, nuestra nación es menos fuerte y menos segura”.

Las acciones de U.S. Steel cayeron 6.5% tras la noticia el viernes.

La decisión, anunciada menos de tres semanas antes de que el presidente deje la Casa Blanca, refleja un cambio bipartidista creciente alejándose del libre comercio y la inversión abierta.

El presidente electo Donald Trump ya se pronunció en contra de la adquisición. “Como presidente”, escribió el mes pasado en su plataforma Truth Social, “bloquearé este acuerdo. ¡Cuidado comprador!”.

En un comunicado conjunto, Nippon y U.S. Steel calificaron la decisión de Biden de “una clara violación del debido proceso y la ley” y sugirieron que demandarían para salvar su acuerdo: “No nos queda más opción que tomar todas las medidas apropiadas para proteger nuestros derechos legales”.