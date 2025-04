España y Portugal se quedan sin electricidad: esto es lo que sabemos

Por Sara Ruberg y Michael Levenson

Millones de personas en la península ibérica se quedaron sin suministro eléctrico durante horas el lunes por la tarde hasta la noche.

Los semáforos se apagaron en cruces muy transitados. Los trenes se detuvieron en plena jornada laboral. Y se formaron largas filas en cajeros automáticos y tiendas de comestibles, donde los lectores de tarjetas de crédito dejaron de funcionar.

Los apagones generalizados trastornaron el lunes la vida de millones de personas en España y Portugal (y, fugazmente, en parte de Francia), lo que llevó a preguntarse qué causó las interrupciones y cuándo volvería la luz.

El martes por la mañana, el apagón había concluído en su mayor parte, pero aún se estaba investigando la causa.

Se ha restablecido la mayor parte del suministro eléctrico en la región

La empresa nacional de electricidad española dijo la mañana del martes que casi toda la demanda de electricidad en la España peninsular había quedado cubierta a las 6 a. m.

El proveedor de electricidad y gas de Portugal, REN, dijo que la energía se había restablecido en todas sus subestaciones a última hora del lunes.

El operador de la red eléctrica de Francia, donde el apagón afectó brevemente a los hogares de la región vasca, dijo que se había restablecido toda la energía.

Se sigue investigando la causa

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que las autoridades continuaban indagando las causas del apagón.

Red Eléctrica, la empresa nacional de electricidad de España, dijo el martes por la mañana que había descartado un ciberataque o causas meteorológicas, y que era improbable un error humano.

El proveedor nacional de energía de Portugal, E-Redes, citó un “problema en la red eléctrica europea” no especificado.

António Leitão Amaro, funcionario de alto rango del gobierno portugués, dijo que no había pruebas de un ciberataque. REN, un proveedor portugués de electricidad y gas, descartó los informes que atribuían la culpa a un “fenómeno atmosférico” no especificado.

Hospitales, bancos y viajes se interrumpieron en España y Portugal

Hubo problemas generalizados para conectarse a internet y a las redes telefónicas en España y Portugal, y Sánchez instó a la gente a hacer solo llamadas breves con sus teléfonos móviles.

Los hospitales españoles tuvieron que funcionar con generadores. Los bancos y las escuelas portuguesas cerraron. La compañía nacional de ferrocarriles de España dijo que los trenes habían dejado de funcionar en todas las estaciones. El metro de varias ciudades, entre ellas Valencia y Madrid, se detuvo. Se suspendió el torneo de tenis Open de Madrid. Y la gente desbordaba las tiendas para comprar alimentos y otros artículos de primera necesidad, mientras los dependientes utilizaban papel y bolígrafo para registrar las transacciones que solo se realizaban en efectivo.

Diana Alfia, empleada de un albergue de Lisboa, dijo que algunas personas se habían ido a la playa porque no había mucho más que hacer, y algunos turistas caminaron kilómetros desde el aeropuerto hasta la ciudad porque no había Uber ni transporte público.

“Creo que todo el mundo sigue tranquilo, porque mucha gente espera que la situación mejore en las próximas horas”, dijo. “Pero al final no lo sabemos”.

El apagón ocurrió en medio de altas temperaturas

Según la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), las temperaturas en todo el país oscilaban entre 15 y 21 grados Celsius cuando se produjeron los cortes de electricidad. Al final del día, las máximas habían subido a entre 27 y 30 grados.

Estas temperaturas estaban por encima de la media: en abril, las temperaturas promedio en España rondan los 17 grados Celsius en las regiones centrales y septentrionales y los 21 grados en el sur.

Cuando se le preguntó si los cortes estaban relacionados con el calor, Bruno Silva, portavoz de REN, se mostró escéptico. “No. Espero que no”, dijo.

Otros apagones europeos han paralizado la vida cotidiana

En 2003, más de 50 millones de personas en Italia se quedaron a oscuras durante casi un día entero tras sobrecargarse una línea entre Suiza e Italia. Se consideró el peor día de apagones en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

En 2006, 10 millones de personas en Alemania se quedaron brevemente sin electricidad tras sobrecargarse la parte noroccidental de la red eléctrica del país.

Y el año pasado, gran parte de los Balcanes se quedaron sin electricidad por varias horas durante una ola de calor en la que las temperaturas alcanzaron los 40 grados Celsius.

Las redes eléctricas de Europa están interconectadas, y una sobrecarga o un problema en una zona puede propagarse a otro país.

c. 2025 The New York Times Company