Delcy Rodríguez adopta tono conciliador con EU tras advertencia de Trump

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha ofrecido a trabajar con Estados Unidos, rebajando el tono confrontativo que adoptó inicialmente tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

En una declaración emitida tarde el domingo, Rodríguez dijo que había “invitado al gobierno de Estados Unidos a trabajar juntos en una agenda de cooperación”.

Sus comentarios se produjeron horas después de que Donald Trump amenazara con que la exvicepresidenta de Maduro podría “pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro” si no cedía a sus deseos.

Rodríguez ha gobernado Venezuela desde que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el sábado. La pareja fue trasladada a Nueva York y debe comparecer ante un tribunal federal en Manhattan el lunes.

El sábado fue juramentada como presidenta por el Tribunal Supremo y al día siguiente los jefes de las Fuerzas Armadas del país acordaron reconocer su autoridad, aunque siguieron exigiendo la liberación inmediata de Maduro y su esposa.

Tras la impactante captura y entrega de Maduro el sábado, Trump dijo que Estados Unidos ahora “gobernará” Venezuela y agregó que Rodríguez permanecería en el poder solo mientras “haga lo que queremos”.

El domingo, advirtió que Estados Unidos podría lanzar un segundo ataque si los miembros restantes de la administración no cooperan con sus esfuerzos para “arreglar” el país.

El respaldo condicional de Trump a Rodríguez ha dejado completamente de lado a la oposición democrática del país liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado y el lunes, los partidarios de la oposición que habían pasado años anhelando la salida de Maduro expresaron una mezcla de satisfacción y preocupación al comprender que, si bien el dictador venezolano finalmente se había ido, su régimen todavía estaba en el poder.

“No creo que nada haya cambiado”, dijo Ricardo Hausmann, exministro venezolano y simpatizante de la oposición. Hausmann describió la operación estadounidense para capturar a Maduro como “superpositiva”, pero afirmó que las acciones posteriores de Trump fueron desconcertantes.

En su primera aparición pública tras la captura de Maduro el sábado, Rodríguez inicialmente adoptó un tono desafiante, declarando que Venezuela “nunca más será colonia de nadie”.

El domingo por la noche, sin embargo, adoptó un tono notablemente más conciliador tras presidir su primera reunión de gabinete. Rodríguez difundió un mensaje en el que afirmaba que consideraba prioritaria una relación “equilibrada y respetuosa” con Estados Unidos.

“Extendemos una invitación al gobierno de Estados Unidos para trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco del derecho internacional, y que fortalezca la coexistencia pacífica duradera”, agregó.

Dirigiéndose directamente al presidente estadounidense, escribió: «Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra. Esa ha sido siempre la convicción del presidente Nicolás Maduro y es la de toda Venezuela en este momento».

“Esta es la Venezuela en la que creo y a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela se convierta en una gran potencia donde todos los venezolanos decentes puedan unirse. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a la soberanía y a un futuro”, añadió.

Reuters informó el lunes que el estado de emergencia impuesto por el gobierno venezolano tras el ataque estadounidense ordena a la policía “iniciar de inmediato la búsqueda y captura nacional de todos los involucrados en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos”.

En Venezuela, las celebraciones fueron cautelosas y privadas, en medio del temor de que cualquier exhibición pública pudiera atraer la atención represiva del régimen.

“Puede que la gente esté celebrando en el extranjero, pero aquí no, estamos reprimidos”, dijo Juan Carlos, gerente administrativo de una empresa de internet en Caracas. “Si sales a celebrar, te arrestan. Antes de salir hoy, borré todos los chats de mis grupos [de WhatsApp], porque nunca se sabe si te pueden detener en un retén”.

Aunque tenía miedo, dijo que estaba muy contento por la caída de Maduro.

“Llevamos 25 años soportando esto [desde que los chavistas llegaron al poder en 1999], preguntándonos: cuándo, cuándo, cuándo terminará esto... La justicia puede tardar, pero finalmente llega”, dijo, mientras hacía fila afuera de un supermercado con la esperanza de abastecerse de productos básicos en caso de que hubiera más turbulencias.

Pero el hombre de 42 años veía pocos motivos de celebración, dado que el régimen de Maduro seguía en pie, solo que ahora con el aparente apoyo de Washington. “Se han deshecho de algunos, pero el resto permanece”, dijo.

Su pareja, una diseñadora gráfica de 34 años que pidió ser identificada solo como Andreína, dijo que no tenía idea de qué le depararían los próximos días. “No hay información... No tenemos forma de saber qué planea el gobierno de aquí ni el de ultramar [EE. UU.]”, dijo.