Las acciones energéticas de EU suben mientras Trump promete desbloquear el petróleo de Venezuela

Las acciones energéticas estadounidenses subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado el lunes, cuando Donald Trump se comprometió a desbloquear las vastas reservas de petróleo crudo de Venezuela después de la captura por parte de Estados Unidos del presidente del país, Nicolás Maduro .

Las acciones de Chevron, que ya opera en Venezuela con una licencia especial otorgada por la administración Trump, subieron un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Exxon Mobil subió un 3,7%, mientras que Halliburton, proveedora de productos y servicios para el sector del petróleo y el gas, subió hasta un 9%.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan reunión de emergencia en la ONU; China pide liberación inmediata de Maduro

Los precios del petróleo subieron ligeramente el lunes, tras recuperarse de una breve caída. El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, se cotizó a 61,16 dólares por barril. El West Texas Intermediate se mantuvo prácticamente sin cambios en 57,72 dólares.

Venezuela produce solo alrededor del 1% de la producción mundial de petróleo, tras años de subinversión, sanciones comerciales estadounidenses y un bloqueo naval. Sin embargo, el país posee alrededor del 17% de las reservas mundiales de crudo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

La intervención de Trump podría profundizar un exceso de oferta en el mercado, ya que el presidente ha prometido que las compañías petroleras estadounidenses “entrarán, gastarán miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a generar dinero para el país”.

Hasta el momento, ninguna de las mayores petroleras estadounidenses se ha pronunciado sobre la afirmación del presidente de que están dispuestas a invertir miles de millones de dólares para reconstruir la industria petrolera venezolana. Sin embargo, Ali Moshiri, exalto ejecutivo de Chevron, afirmó estar recaudando 2.000 millones de dólares (1.490 millones de libras) para proyectos petroleros venezolanos.

Moshiri, quien anteriormente dirigió las operaciones latinoamericanas de Chevron, declaró al Financial Times que su fondo Amos Global Energy Management había identificado activos venezolanos y se preparaba para realizar una inversión. “Llevábamos tiempo anticipando este avance y nuestro memorando de colocación privada de US$2.000 millones está listo para implementarse, con varios objetivos de inversión identificados”, afirmó.

Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, afirmó que una caída en los precios del petróleo podría ser “de corta duración”, ya que los inversionistas evalúan cuánto tardará el petróleo venezolano adicional en afectar el mercado global. Añadió: “Las inversiones necesarias incluyen la modernización de infraestructuras antiguas y deterioradas, la perforación de nuevos pozos petroleros y la construcción de más refinerías para procesar el crudo pesado de Venezuela”.

“Optimizar Venezuela, rica en recursos, para generar los ingresos necesarios para recuperar el rumbo del país podría llevar hasta 2030 y más allá”.

Brooks señaló que el país bombeaba casi 3,5 millones de barriles por día en su pico de 1998, superando ampliamente el millón por día actual.

John Browne, exdirector ejecutivo de BP, declaró en el programa Today de BBC Radio 4 que se necesitaría una enorme cantidad de habilidad, inversión y tiempo para reactivar la producción petrolera de Venezuela. “Es un proyecto a muy largo plazo”, afirmó. “Podría lograr un rápido repunte de la producción, pero también podría retroceder mientras se reorganiza la empresa”.

La inestabilidad política también ha impulsado un repunte en el mercado de bonos venezolano. Su deuda, que se ha cotizado muy por debajo de su valor nominal desde que el país incurrió en impago en 2017, ha estado subiendo en las últimas semanas, ya que algunos operadores anticiparon un cambio de régimen.