Demuelan fuerzas israelíes por completo una aldea palestina en Cisjordania, denuncia una ONG

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    Demuelan fuerzas israelíes por completo una aldea palestina en Cisjordania, denuncia una ONG
    B'Tselem informó de que fuerzas israelíes irrumpieron durante la madrugada en la comunidad de Jírbet at Taban y demolieron la totalidad de la aldea. EFE/Ong B’tselem

La organización israelí pro derechos humanos B’Tselem afirma que Jírbet al Taban es la comunidad palestina número 66 en ser desplazada por completo por Israel desde octubre de 2023

JERUSALÉN- La organización israelí pro derechos humanos B’Tselem informó este miércoles de que fuerzas israelíes irrumpieron durante la madrugada en la comunidad de Jírbet at Taban, en las colinas del sur de Hebrón (sur de Cisjordania), y demolieron la totalidad de la aldea.

En imágenes compartidas por la ONG se ve cómo las excavadoras tumban las viviendas, los corrales, las cisternas y los depósitos que habían permitido vivir a 12 familias -unas 70 personas, entre ellas 28 menores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/advierte-el-embajador-de-eu-en-israel-que-el-asedio-de-colonos-a-casas-palestinas-en-cisjordania-es-horrible-acto-de-terror-DK22822427

La organización afirma que Jírbet al Taban es la comunidad palestina número 66 en ser desplazada por completo por Israel desde octubre de 2023, cuando empezó la ofensiva en Gaza después de que un grupo de milicias palestinas liderada por Hamás franqueara la frontera israelí y matara a más de 1,200 personas.

A esas 66 comunidades, añade B’Tselem, se suman otras 18 desplazadas parcialmente.

De acuerdo con las cifras de la ONG, unos 4,931 palestinos -entre ellos aproximadamente 2,339 niños y adolescentes- han sido trasladados por la fuerza de sus hogares en Cisjordania en ese periodo, en lo que la organización israelí califica como parte de una política de «limpieza étnica».

Consultado por EFE, el COGAT, organismo militar israelí encargado de la gestión de los asuntos civiles en la Cisjordania ocupada, alegó que las demoliciones del miércoles tuvieron como objetivo “construcciones ilegales que se habían erigido dentro de una zona de tiro” del Ejército.

“La operación de ejecución se llevó a cabo de acuerdo con las autoridades y los procedimientos pertinentes, y teniendo en cuenta las prioridades de ejecución y las consideraciones operativas”, agregó el portavoz del COGAT.

La directora ejecutiva de B’Tselem, Yuli Novak, declaró: “Israel sigue borrando comunidades palestinas a un ritmo cada vez mayor como parte de la limpieza étnica que está llevando a cabo en Cisjordania. El mundo sigue sin hacer nada mientras los palestinos y sus vidas quedan completamente expuestos a la violencia israelí”.

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