Advierte el embajador de EU en Israel que el asedio de colonos a casas palestinas en Cisjordania es ‘horrible acto de terror’

QUSRA, CISJORDANIA- Colonos israelíes han asediado tres viviendas durante varios días en la Cisjordania ocupada por Israel, incluyendo una propiedad de un palestino-estadounidense, en lo que el embajador de Estados Unidos en Israel calificó el jueves como un “horrible acto de terror”. Los comentarios de Mike Huckabee en X fueron una reprimenda inusualmente contundente por parte del gobierno del presidente Donald Trump al último episodio del repunte de la violencia de los colonos en la región. Colonos han atacado tres viviendas durante días Desde el domingo, los colonos se concentraron en las inmediaciones de tres casas en la localidad de Qusra, incluyendo una propiedad del palestino-estadounidense Loui Ridi, según las autoridades, el propio Ridi y su hermano. Los colonos, que en algunos momentos llegaron a ser varias docenas, arrojaron rocas, trataron de derribar un muro de piedra cercano e impidieron que los habitantes salieran pese a que se les estaban acabando el agua y la comida.

Las tropas israelíes intervinieron para tratar de restablecer el orden. El jueves por la mañana, el hermano de Ridi, Qusai Abu Rida, que se había atrincherado en la vivienda con su hijo adolescente para defenderla, dijo que fueron trasladados por el ejército de Israel a otra casa, pero que aún no pueden abandonar la zona, que está a unos 16 kilómetros (10 millas) de la ciudad palestina de Nablus. El ejército explicó el jueves que durante la madrugada sus efectivos desmantelaron “dos asentamientos ilegales” en las afueras de Qusra y de una aldea cercana, y detuvieron a un israelí. Además se desplegaron más soldados en la zona para “llevar a cabo misiones defensivas y patrullas”, agregó. El alcalde de Qusra, Abdel Azim Wadi, afirmó que las fuerzas israelíes evacuaron un total de siete viviendas para tomar posiciones en la aldea. Los colonos, aunque fueron expulsados de sus asentamientos, siguen en otras partes de la localidad, añadió. El ejército informó que posteriormente se instruyó a los soldados a permitir que las familias permanezcan en sus viviendas y a no operar en ellas, pero las familias aún no han regresado, dijo Abu Rida. Aún no está claro cuándo las familias en la zona asediada podrán obtener suministros básicos y qué ocurrirá con sus viviendas. “Nadie tiene permitido entrar. Incluso se prohíbe que la comida y el agua lleguen a los asediados”, sostuvo Yasser Ahmad, residente de una aldea vecina, cuando observaba el desarrollo de la operación desde la cima de una colina.

Reporteros en las afueras de Qusra dijeron que las carreteras de acceso a la aldea estaban cerradas el jueves por la tarde. La policía israelí no respondió a preguntas sobre si algún israelí detenido había sido arrestado. Aumentan actos de violencia de colonos en los últimos años Los palestinos y la oposición israelí acusan al gobierno conservador del primer ministro Benjamin Netanyahu de hacer la vista gorda a los ataques de colonos a palestinos, ante un aumento de los enfrentamientos en los últimos años. Ministros israelíes y miembros del gabinete han minimizado la violencia de los colonos y la han descrito como acciones de unos pocos jóvenes marginales que actúan fuera de la ley. Huckabee es un aliado de larga data del movimiento de colonos de Israel y en el pasado ha expresado apoyo al control israelí sobre la Cisjordania ocupada, al tiempo que condenaba la violencia de los colonos. “Las acciones de quienes llevaron a cabo este horrible acto de terror destinado a intimidar y hostigar a esta familia son repugnantes”, dijo Huckabee en su publicación, señalando que la embajada ha estado cooperando con el ejército y la policía. El asedio comenzó hace cinco días Los colonos iniciaron el asedio a las viviendas hace cinco días, bloqueando las puertas e impidiendo la salida de los residentes, contó Abu Rida. El martes, el ejército israelí calificó el asedio de “ilegal, reprobable e inaceptable” y declaró la zona como área militar cerrada. Pero el miércoles varias decenas de colonos habían regresado y comenzaron a cerrar el paso de la carretera con rocas.

El dueño del inmueble, Loui Ridi, dijo a The Associated Press por teléfono el miércoles desde Ohio, donde vive, que su hermano de 48 años y su sobrino llevaban varios días sin poder acceder a nuevos suministros de comida y agua. Ridi afirmó que los colonos acosaban su vivienda desde meses antes que la situación se agravara en los últimos días, y sostuvo que le habían cortado el agua y la electricidad y arrojado piedras, causando daños a la propiedad. “Somos prisioneros en nuestra propia casa, rehenes en nuestra propia casa”, lamentó. Qusra está en una de las zonas más violentas del norte de Cisjordania, rodeada de asentamientos. El mes pasado, una mezquita en Qusra fue incendiada en otro presunto ataque de colonos. El incidente se produjo tras la muerte de un colono israelí, que desencadenó una ola de violencia que dejó dos soldados israelíes y cuatro aldeanos palestinos muertos.EFE

Los colonos han estado levantando más asentamientos en un esfuerzo que muchos en la comunidad internacional han condenado por considerar que busca desmantelar cualquier esperanza restante de establecer un Estado palestino en la Cisjordania ocupada. Los palestinos reclaman Cisjordania, capturada por Israel en la guerra de 1967, como parte de un futuro Estado. Muchos colonos y sus partidarios afirman que toda la zona debería pertenecer a Israel por razones históricas, religiosas y de seguridad.