Denuncia la Federación Internacional de Derechos Humanos violaciones del derecho humanitario por parte de EU, Israel e Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 3 marzo 2026
    Denuncia la Federación Internacional de Derechos Humanos violaciones del derecho humanitario por parte de EU, Israel e Irán
    MINAB (IRAN (Islamic Republic Of)), 03/03/2026.- A handout picture made available by the Iranian Foreign Press Department shows Iranians taking part during the funeral ceremony of the victims of an airstrike on a girls school in the city of Minab, southern Iran, 03 March 2026. At least 165 girl students and teachers were killed on 28 February 2026, in an Israel-US airstrike on the school, with the Israeli military claiming it was not aware of any attacks in the area. EFE/EPA/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES EFE/EPA

Para esta organización, los ataques israelí-estadounidenses solo han servido para “desestabilizar aún más la región” de Medio Oriente

PARÍS- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció este martes “violaciones del derecho internacional humanitario” por parte de Estados Unidos, Israel e Irán y urgió a los miembros de la ONU a que adopten medidas para proteger a la población civil.

“Las acciones de Estados Unidos y de Israel constituyen, una vez más, una violación del derecho internacional relativo a la legítima defensa y del derecho internacional humanitario”, aseveró en un comunicado la FIDH, cuya sede está en París.

TE PUEDE INTERESAR: Exige la ACNUDH se realice una investigación del ataque a la escuela de Minab, por un posible crimen de guerra

Para esta organización, los ataques israelí-estadounidenses solo han servido para “desestabilizar aún más la región” de Medio Oriente, al impactar en la población civil y mermar las infraestructuras de la zona.

Asimismo, la FIDH consideró que “los ataques llevados a cabo por Irán en represalia contra infraestructuras civiles” constituyen igualmente “una violación del derecho internacional humanitario y deben ser, ellos también, condenados explícitamente”.

La federación pro derechos humanos denunció que «”al menos 175 personas, entre ellas una mayoría de niños” han muerto a causa de un ataque en una escuela primaria en Minab, al sur de Irán.

“Mientras tanto, los ataques iraníes en represalia han tenido como objetivo no solo bases militares estadounidenses en la región, sino también hoteles y edificios en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait”, advirtió la FIDH.

Por ello, pidió a los Estados miembros de las Naciones Unidas que pongan en marcha los mecanismos pertinentes de derechos humanos que garanticen “la protección de la población civil, la apertura de investigaciones independientes, la preservación de pruebas y el acceso a las vías de justicia”.

“Una transición democrática en Irán debe basarse en medios legales y dentro de un marco multilateral”, cerró el organismo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Guerras

Localizaciones


Irán

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Elementos de seguridad arrestaron a Marco Antonio ‘N’ por el delito de delincuencia organizada y vinculación al caso Ayotzinapa

Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, tras vincularlo a caso Ayotzinapa
No tan fácil

No tan fácil
true

Sheinbaum, ni Maduro ni el ayatola
La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta por pederastia agravada tras el embarazo de una niña de 11 años en Soyaló, Chiapas.

Nuevo caso de embarazo infantil ahora en Chiapas; hombre abusó sexualmente de su hijastra de 11 años
Un viejo enfrentamiento entre Andrés García y Carmen Salinas vuelve a cobrar fuerza tras las recientes declaraciones virales en el podcast Penitencia, donde se lanzaron acusaciones sin pruebas sobre supuestos rituales.

¿Andrés García tenía razón?... aseguró que Carmen Salinas ‘no le rezaba a Dios sino al diablo’
El registro iniciará el 2 de abril con módulos en todo el país y requisitos específicos según la edad.

¿Qué es la Credencial Universal de Salud?... así puedes registrarte en abril y estos son los requisitos para tramitarla
Un nuevo frente frío 38 ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Eiichiro Oda confirmó que el legendario tesoro de One Piece es real

El One Piece ha sido revelado: Eiichiro Oda confirma un tesoro real escondido en el océano