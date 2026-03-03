Exige la ACNUDH se realice una investigación del ataque a la escuela de Minab, por un posible crimen de guerra

“Niñas, niñas... al comienzo de la jornada escolar asesinadas de esta manera, con las mochilas manchadas de sangre; esto es absolutamente horrible”, describió Shamdasani, quien prosigue explicando que “si hay alguna imagen que capture la esencia de la destrucción, la desesperación, el sinsentido y la crueldad de este conflicto, esas son las imágenes”.

De a cuerdo una nota titulada “Iran crisis: Schoolgirls killed, thousands displaced and aid compromised”, publicada por UN News, Ravina Shamdasani, quien es la portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, se refirió al taque perpetrado por durante la operación militar impulsada por Estados Unidos e Israel conocida como “Operación Furia Épica” el sábado pasado, en el que presuntamente mató e hirió a decenas de niñas en una escuela primaria de Minab, en el sur de Irán.

GINEBRA- Volker Türk, quien es el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, solicitó se lleve acabo una investigación “rápida, imparcial y exhaustiva” del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani.

“Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador”, precisó la portavoz.

En este sentido, Shamdasani acentuó que los ataques dirigidos contra civiles o bienes considerados como carácter civil, así como los son indiscriminados, “pueden equivaler a crímenes de guerra”, no obstante comentó que aún no se cuenta con información completa sobre el ataque en Minab como para poder llegar a esta conclusión.

Así mismo la portavoz detalló que Volker Türk, quien es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “encontraba profundamente conmocionado por el impacto de las hostilidades en la población civil y la infraestructura civil, y exigió una “investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre las circunstancias del ataque de Minab”, se lee en la nota publicada hoy.

”Las fuerzas que llevaron a cabo el ataque tienen la responsabilidad de investigarlo. Les instamos a que hagan públicos los resultados y garanticen la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas”, resaltó Shamdasani.

Por lo que, añade la portavoz, la posibilidad de iniciar una pesquisa “recae en las fuerzas que llevaron a cabo el ataque” en la escuela primaria de niñas, en referencia a Israel y Estados Unidos.

“Les instamos a que hagan públicos los resultados (de las posibles investigaciones) y garanticen la reparación de cuentas y la reparación para las víctimas”, continuó Shamdasani.

EN SU MAYORÍA SON NIÑAS LAS QUE FALLECIERON

De acuerdo a la Media Luna Roja Iraní, alrededor de 180 personas, siendo en su mayoría niñas, las que perdieron la vida en el ataque contra la escuela, esta es una cifra que forma parte de las por lo menos 787 que han fallecido en el país desde el inició de la guerra.

Shamdasani señaló que les preocupa el bienestar de la población iraní “debido al historial del Gobierno de reprimir con fuerza letal y a gran escala a quienes se oponen a su autoridad”.

“Las informaciones indican que casi 30,000 residentes huyeron de las zonas afectadas durante la noche, sumándose a otros 64,000 desplazados con anterioridad”, concluyó la portavoz.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y UN News.