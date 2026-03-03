Exige la ACNUDH se realice una investigación del ataque a la escuela de Minab, por un posible crimen de guerra

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 3 marzo 2026
    Exige la ACNUDH se realice una investigación del ataque a la escuela de Minab, por un posible crimen de guerra
    Un ataúd es transportado durante el funeral de los niños que murieron tras un ataque israelí-estadounidense en una escuela primaria de niñas en Minab, Irán, el martes 3 de marzo de 2026. AP/Abbas Zakeri/Agencia de Noticias Mehr
Mauricio Ortega Galindo
por Mauricio Ortega Galindo

COMPARTIR

TEMAS


Ataques
Guerras
Escuelas

Localizaciones


Ginebra

Personajes


Volker Türk

Organizaciones


ONU

De acuerdo a la Media Luna Roja Iraní, alrededor de 180 personas, la mayoría ellas niñas, perdieron la vida tras el ataque contra la escuela

GINEBRA- Volker Türk, quien es el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, solicitó se lleve acabo una investigación “rápida, imparcial y exhaustiva” del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani.

De a cuerdo una nota titulada “Iran crisis: Schoolgirls killed, thousands displaced and aid compromised”, publicada por UN News, Ravina Shamdasani, quien es la portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, se refirió al taque perpetrado por durante la operación militar impulsada por Estados Unidos e Israel conocida como “Operación Furia Épica” el sábado pasado, en el que presuntamente mató e hirió a decenas de niñas en una escuela primaria de Minab, en el sur de Irán.

TE PUEDE INTERESAR: Trump apuesta su presidencia en la guerra con Irán

“Niñas, niñas... al comienzo de la jornada escolar asesinadas de esta manera, con las mochilas manchadas de sangre; esto es absolutamente horrible”, describió Shamdasani, quien prosigue explicando que “si hay alguna imagen que capture la esencia de la destrucción, la desesperación, el sinsentido y la crueldad de este conflicto, esas son las imágenes”.

$!En la imagen ee ve el brazo de una persona fallecida entre los escombros tras un ataque israelí-estadounidense contra una escuela primaria de niñas en Minab, Irán
En la imagen ee ve el brazo de una persona fallecida entre los escombros tras un ataque israelí-estadounidense contra una escuela primaria de niñas en Minab, Irán AP/Abbas Zakeri/Mehr News Agency

“Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador”, precisó la portavoz.

En este sentido, Shamdasani acentuó que los ataques dirigidos contra civiles o bienes considerados como carácter civil, así como los son indiscriminados, “pueden equivaler a crímenes de guerra”, no obstante comentó que aún no se cuenta con información completa sobre el ataque en Minab como para poder llegar a esta conclusión.

Así mismo la portavoz detalló que Volker Türk, quien es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “encontraba profundamente conmocionado por el impacto de las hostilidades en la población civil y la infraestructura civil, y exigió una “investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre las circunstancias del ataque de Minab”, se lee en la nota publicada hoy.

”Las fuerzas que llevaron a cabo el ataque tienen la responsabilidad de investigarlo. Les instamos a que hagan públicos los resultados y garanticen la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas”, resaltó Shamdasani.

Por lo que, añade la portavoz, la posibilidad de iniciar una pesquisa “recae en las fuerzas que llevaron a cabo el ataque” en la escuela primaria de niñas, en referencia a Israel y Estados Unidos.

“Les instamos a que hagan públicos los resultados (de las posibles investigaciones) y garanticen la reparación de cuentas y la reparación para las víctimas”, continuó Shamdasani.

EN SU MAYORÍA SON NIÑAS LAS QUE FALLECIERON

De acuerdo a la Media Luna Roja Iraní, alrededor de 180 personas, siendo en su mayoría niñas, las que perdieron la vida en el ataque contra la escuela, esta es una cifra que forma parte de las por lo menos 787 que han fallecido en el país desde el inició de la guerra.

Shamdasani señaló que les preocupa el bienestar de la población iraní “debido al historial del Gobierno de reprimir con fuerza letal y a gran escala a quienes se oponen a su autoridad”.

“Las informaciones indican que casi 30,000 residentes huyeron de las zonas afectadas durante la noche, sumándose a otros 64,000 desplazados con anterioridad”, concluyó la portavoz.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y UN News.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Guerras
Escuelas

Localizaciones


Ginebra

Personajes


Volker Türk

Organizaciones


ONU

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
No tan fácil

No tan fácil
true

Sheinbaum, ni Maduro ni el ayatola
La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta por pederastia agravada tras el embarazo de una niña de 11 años en Soyaló, Chiapas.

Nuevo caso de embarazo infantil ahora en Chiapas; hombre abusó sexualmente de su hijastra de 11 años
Un viejo enfrentamiento entre Andrés García y Carmen Salinas vuelve a cobrar fuerza tras las recientes declaraciones virales en el podcast Penitencia, donde se lanzaron acusaciones sin pruebas sobre supuestos rituales.

¿Andrés García tenía razón?... aseguró que Carmen Salinas ‘no le rezaba a Dios sino al diablo’
El registro iniciará el 2 de abril con módulos en todo el país y requisitos específicos según la edad.

¿Qué es la Credencial Universal de Salud?... así puedes registrarte en abril y estos son los requisitos para tramitarla
Un nuevo frente frío 38 ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Eiichiro Oda confirmó que el legendario tesoro de One Piece es real

El One Piece ha sido revelado: Eiichiro Oda confirma un tesoro real escondido en el océano
A cien días de la Copa Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una réplica del trofeo en Palacio Nacional junto a Bebeto y directivos de Coca-Cola México.

A 100 días del Mundial... Bebeto y Sheinbaum develan la Copa del Mundo en la Mañanera