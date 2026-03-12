Deslizamientos de tierra en Etiopía dejan al menos 50 muertos y cientos de desaparecidos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 12 marzo 2026
    Deslizamientos de tierra en Etiopía dejan al menos 50 muertos y cientos de desaparecidos
    Vecinos de a zona buscan cuerpos de las víctimas de un alud de lodo en el distrito de Gacho Baba, en a región de Gamo, en el sur de Etiopía. AP.

La mayoría de los fallecidos fueron hallados enterrados en el lodo. Aún no estaba claro cuántos hogares resultaron afectados

ADÍS ABEBA.-Luego de que una semana se registraran fuertes lluvias al sur de Etiopía, al menos 50 personas murieron y otras 125 fueron reportadas como desaparecidas después, informó un funcionario local el jueves.

De acuerdo a los reportes, los deslizamientos ocurrieron en la región de Gamo y afectaron al distrito de Gacho Baba, al distrito de Kamba y al distrito de Bonke, según Mesfin Manuqa, director de respuesta ante desastres de la zona de Gamo.

TE PUEDE INTERESAR: Informe revela que EU cometió un error de orientación sobre objetivos, siendo responsables del ataque a escuela de niñas en Irán

Por otro lado indicó que niños pequeños y ancianos se encuentran entre las víctimas de los deslizamientos de tierra en varios distritos de la zona.

El grupo de trabajo federal de prevención de desastres y empleados de la Cruz Roja se han desplegado en la zona para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, añadió Mesfin. Una persona fue rescatada con vida del lodo durante la operación de rescate.

Por su parte, Tilahun Kebede, presidente del Estado Regional de Etiopía del Sur, expresó su pesar por el desastre e instó a los residentes a trasladarse a zonas más altas mientras continúan las lluvias.

“Dado que es la temporada de lluvias y este tipo de desastres podría ocurrir de nuevo, hago un llamado a las comunidades que viven en las tierras altas y en las zonas propensas a inundaciones a tomar las precauciones necesarias”, dijo.

Los aludes de lodo y las inundaciones causados por las fuertes lluvias son comunes en Etiopía, especialmente durante la temporada de lluvias.

“La mayoría de las víctimas quedaron sepultadas por un aluvión de lodo”, afirmó Abebe Agena, jefe de la oficina de comunicación del distrito de Gacho Baba, al agregar que “hay niños que han perdido a su madre y a su padre”.

En julio de 2024, un alud de lodo mortal causado por fuertes lluvias se cobró la vida de 229 personas en el sur de Etiopía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Desastres Naturales
Muertes

Localizaciones


África

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo

Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo
true

Morena: Quién manda aquí... por ahora
Sheinbaum destacó que en CDMX se implementaron protocolos que se deben replicar en el resto de estados.

Anuncia Claudia Sheinbaum iniciativa para homologar investigaciones de feminicidio
Regreso. El especial incluirá recreaciones del set original, material inédito y una entrevista con la cantante.

Así será el especial de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus por su 20 aniversario en Disney+
Bancos en México cerrarán del 14 al 16 de marzo por el puente. La CNBV explicó si los cajeros automáticos seguirán funcionando y cuándo se reanudarán operaciones.

Cierre masivo de bancos en México... ¿dejarán de funcionar los cajeros automáticos durante el puente?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 40 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Personaje. La actriz confirmó su participación como la villana del nuevo proyecto de Disney inspirado en ‘Rapunzel’.

Kathryn Hahn será ‘Madre Gothel’ en el live action de ‘Enredados’
Luis Ángel Gómez representa una luz de esperanza para el proyecto deportivo del club, último lugar de la tabla general del Clausura 2026.

Luis Ángel Gómez, de Santos Laguna, la esperanza juvenil para el renacer de un equipo alicaído