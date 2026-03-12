Deslizamientos de tierra en Etiopía dejan al menos 50 muertos y cientos de desaparecidos

ADÍS ABEBA.-Luego de que una semana se registraran fuertes lluvias al sur de Etiopía, al menos 50 personas murieron y otras 125 fueron reportadas como desaparecidas después, informó un funcionario local el jueves.

De acuerdo a los reportes, los deslizamientos ocurrieron en la región de Gamo y afectaron al distrito de Gacho Baba, al distrito de Kamba y al distrito de Bonke, según Mesfin Manuqa, director de respuesta ante desastres de la zona de Gamo.

TE PUEDE INTERESAR: Informe revela que EU cometió un error de orientación sobre objetivos, siendo responsables del ataque a escuela de niñas en Irán

Por otro lado indicó que niños pequeños y ancianos se encuentran entre las víctimas de los deslizamientos de tierra en varios distritos de la zona.

El grupo de trabajo federal de prevención de desastres y empleados de la Cruz Roja se han desplegado en la zona para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, añadió Mesfin. Una persona fue rescatada con vida del lodo durante la operación de rescate.

Por su parte, Tilahun Kebede, presidente del Estado Regional de Etiopía del Sur, expresó su pesar por el desastre e instó a los residentes a trasladarse a zonas más altas mientras continúan las lluvias.

“Dado que es la temporada de lluvias y este tipo de desastres podría ocurrir de nuevo, hago un llamado a las comunidades que viven en las tierras altas y en las zonas propensas a inundaciones a tomar las precauciones necesarias”, dijo.

Los aludes de lodo y las inundaciones causados por las fuertes lluvias son comunes en Etiopía, especialmente durante la temporada de lluvias.

“La mayoría de las víctimas quedaron sepultadas por un aluvión de lodo”, afirmó Abebe Agena, jefe de la oficina de comunicación del distrito de Gacho Baba, al agregar que “hay niños que han perdido a su madre y a su padre”.

En julio de 2024, un alud de lodo mortal causado por fuertes lluvias se cobró la vida de 229 personas en el sur de Etiopía.