Informe revela que EU cometió un error de orientación sobre objetivos, siendo responsables del ataque a escuela de niñas en Irán

Una investigación militar preliminar realizada este jueves, 12 de marzo de 2026, determinó que una información errónea de inteligencia estadounidense sobre objetivos fue la responsable del trágico ataque con misiles a una escuela primaria iraní.

Según informes iraníes, al menos 175 personas murieron, la mayoría de ellas niños, tras el ataque con misiles Tomahawk del 28 de febrero al edificio de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh en Minab, sureste de Irán.

Una investigación militar estadounidense concluyó que el ataque fue el resultado de un error de orientación por parte de Estados Unidos, basándose en datos obsoletos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa, dijeron funcionarios estadounidenses al New York Times.

El ataque, que tuvo lugar el primer día del reciente bombardeo conjunto estadounidense-israelí contra Irán, tenía como objetivo una base iraní adyacente.

La investigación preliminar determinó que el edificio de la escuela anteriormente formaba parte del complejo militar.

Las imágenes de satélite muestran que el edificio que alberga la escuela estuvo separado de la base militar en algún momento entre 2013 y 2016.

Las torres de vigilancia que alguna vez estuvieron cerca del edificio fueron removidas y las áreas de juego, incluido un campo deportivo, fueron pintadas sobre el asfalto, según muestran imágenes satelitales.

Las paredes también estaban pintadas de rosa y azul, según muestran imágenes satelitales, según el Times.

No está claro exactamente cuándo se abrió una escuela en el sitio de la provincia de Hormozgan, en la costa norte del estrecho de Ormuz.

La Agencia de Inteligencia de Defensa, que ayuda a desarrollar objetivos, etiquetó el edificio escolar como un objetivo militar en su “codificación de objetivos” que pasó al Comando Central, dijeron fuentes familiarizadas con la investigación.

Todavía no está claro cómo se enviaron los datos obsoletos al Comando Central, ni si la Agencia de Inteligencia de Defensa tenía información actualizada.

La noticia llega dos días después de que un republicano de alto rango ofreciera sus disculpas en nombre de Estados Unidos por el ataque aéreo a la escuela.

“Fue terrible. Cometimos un error”, declaró el senador John Kennedy (republicano por Luisiana) a la prensa en el Capitolio.

La Casa Blanca ha dicho que es demasiado pronto para sacar conclusiones de la investigación.

“Como reconoce el New York Times en su propio informe, la investigación aún está en curso”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

También reiteró que el presidente Trump aceptaría los resultados de la investigación.

El sábado, Donald Trump dijo a los periodistas en el Air Force One que creía que el ataque aéreo a la escuela fue llevado a cabo por Irán .

Como saben, son muy imprecisos con sus municiones. No tienen ninguna precisión. Esto lo hizo Irán, añadió el presidente Trump.

No se cree que Irán posea ningún misil Tomahawk, que fue desarrollado en Estados Unidos y sólo es utilizado por un puñado de países.