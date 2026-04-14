Despidos masivos en Disney; ¿Mickey Mouse se salvará?

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Internacional
/ 14 abril 2026
    Despidos masivos en Disney; ¿Mickey Mouse se salvará?
    ¿Despidos masivos en Disney? Vanguardia

Para racionalizar las operaciones, el nuevo CEO Josh D’Amaro instruyó el despido de empleados en varios sectores de la empresa

El 14 de abril se reportó que Disney, el presunto lugar más feliz de la Tierra, tendrá despidos masivos, tras el ingreso del nuevo CEO Josh D’Amaro.

La empresa Disney, una de las organizaciones de entretenimiento más influyentes en la economía, informó que los trabajadores recibieron un correo electrónico, instruyendo sobre la nueva condición de administración que traerá D’Amaro.

Dado el rápido ritmo de evolución de nuestros sectores, esto nos obliga a evaluar constantemente cómo fomentar una plantilla más ágil y con mayor capacidad tecnológica para satisfacer las necesidades del futuro. Como resultado, eliminaremos puestos en algunas áreas de la empresa’ compartió el nuevo CEO D’Amaro.

Se reportó que un aproximado de mil trabajadores de Disney, en diferentes sectores de la industria, serán liquidados del espacio laboral. La intención, según reportes, es racionalizar las operaciones de la empresa.

Se estima que los despidos ocurrirán en el departamento de marketing, en los estudios de televisión, en funciones corporativas, ESPN, producción y en el sector de tecnología.

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Disney afirmó que tenía a su cargo 231 mil empleados, el pasado septiembre del 2025, para su cierre de ejercicio fiscal. En el 2023, Disney tuvo una previa acción de despidos masivos, tras buscar ahorrar una aproximada cantidad de 5 mil 500 millones de dólares en costos y así recuperar las pérdidas del servicio de streaming.

¿QUIÉN ES JOSH D’AMARO?

El nuevo director ejecutivo, quien mantendrá el legado de Walt Disney, es Josh D’Amaro. Será el reemplazo del previo CEO, Bob Iger. El nuevo alto mando no es ajeno a la empresa de Disney; antes de llegar a la silla presidencial, trabajó 22 años en la compañía, en el sector turístico.

Josh D’Amaro es licenciado en Administración de Empresas, por la Universidad de Georgetown. Uno de sus cargos, de mayor importancia, antes de llegar a ser CEO, fue el de director ejecutivo de Disney Parks, Experiences and Products, una de las principales ramas de la macrocompañía que conforma la industria. Su cargo le daba manejo sobre todas las grandes sucursales turísticas de Disney, como los cruceros, los parques temáticos y las mercancías.

Fue nombrado como nuevo CEO el 3 de febrero del 2026, pero comenzó a trabajar hasta el 18 de marzo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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