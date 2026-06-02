Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados

Para este martes, prevalecerá el temporal de lluvias en el oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, debido a la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con inestabilidad atmosférica , un canal de baja presión en superficie extendido sobre la península de Yucatán y la cercanía de la onda tropical 4 al sur de la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además del sur del país.

Un nuevo frente frío fuera de temporada se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así mismo, otro canal de baja presión extendido sobre el interior del territorio nacional aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México y a inestabilidad atmosférica , originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro de México.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (noreste y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro).

Para el miércoles, continuará un temporal de lluvias sobre el oriente, sur y sureste de México, debido a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con el paso de la una onda tropical núm. 4 en el Pacífico sur mexicano, aunadas a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originando lluvias fuertes a muy fuertes sobre las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y dos vaguadas en altura se desplazarán gradualmente sobre el noroeste, norte y noreste de México, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos océanos, además de la aproximación de un Frente Frío a la frontera norte de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.

Durante el viernes, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, la cual reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México.

Se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima, Michoacán (centro, sur y oeste), Guerrero (sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro). Se prevé que partir del jueves, la onda de calor finalice en Baja California Sur, Zacatecas y Coahuila.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 27 y una mínima de 17 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 26 y mínima de 17.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y este), Tabasco (sur y sureste) y Chiapas (norte, este, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (norte y sur), Michoacán (este, oeste y centro), Morelos (sur), Guerrero (norte y este), Campeche (norte, suroeste y centro) y Yucatán (norte y oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste), Tlaxcala (sur) y Quintana Roo (norte y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Sinaloa (norte y centro).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste y este), Coahuila, Durango (noroeste) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán (oeste y centro), Morelos, Veracruz, Oaxaca (este y sur), Puebla (norte y suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo (norte).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Chihuahua y Coahuila.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; disminuyendo durante la tarde: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.