$!Detienen en Sinaloa a Gabriel Nicolás Martínez, presunto operador de Los Chapitos conocido como ‘El Gabito’

Gabriel Nicolás Martínez Larios, identificado por autoridades e informes de inteligencia como uno de los presuntos operadores de la facción de Los Chapitos en el sur de Sinaloa, fue detenido la noche del lunes 1 de junio de 2026 en Mazatlán por elementos de la Policía Estatal y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). La captura quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde se confirmó la detención del hombre conocido por los alias de “El Gabito” o “El 80”, señalado como presunto integrante de la estructura criminal vinculada a Los Chapitos.

DETENCIÓN DE ‘EL GABITO’ DURANTE LA NOCHE DEL LUNES EN MAZATLÁN De acuerdo con la información oficial, el arresto se realizó alrededor de las 20:15 horas en la colonia Real del Valle, sobre la vialidad Paseo del Atlántico, en Mazatlán. El Registro Nacional de Detenciones describe al detenido como una persona de complexión robusta, tez clara, barba y bigote escasos. Al momento de la captura vestía camisa color café, pantalón de mezclilla negro y tenis negros. Tras difundirse la noticia, comenzó a circular en redes sociales una fotografía atribuida al momento de la detención. La imagen coincide con la vestimenta reportada por las autoridades y muestra a un hombre con características físicas similares a las descritas en el registro oficial. La consulta del sistema oficial indicaba que el detenido permanecía en traslado durante las primeras horas de este martes. GABRIEL NICOLÁS MARTÍNEZ FUE REGISTRADO EN EL SISTEMA OFICIAL SIN ALIAS VINCULADOS Uno de los elementos que llamó la atención fue que el Registro Nacional de Detenciones consignó el apartado correspondiente a alias como “sin dato”. Sin embargo, el nombre de Gabriel Nicolás Martínez Larios ha aparecido en distintos informes de inteligencia, reportes periodísticos y referencias dentro de la música regional mexicana, donde es identificado como “El Gabito” o “El 80”. Las autoridades no han informado hasta el momento sobre los delitos específicos por los que fue puesto a disposición de la FGR ni sobre las acusaciones que podrían derivarse de su captura.

Horas después de darse a conocer la detención de Gabriel ‘N’ a través del Registro Nacional de Detenciones y difundido por medios de comunicación, el Gabinete de Seguridad confirmó su detención; sin embargo, la institución señaló que fue detenido en El Rosario, Sinaloa. A través de sus redes oficiales, el Gabinete compartió la siguiente información: “En una acción coordinada en El Rosario, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales detuvieron a Gabriel “N”, alias “Gabito”, identificado como generador de violencia y jefe regional de la facción “Los Menores”.” “El detenido es investigado por su participación en delitos como secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud. Asimismo, se le vincula con el homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido en enero de este año.” “Durante la operación se aseguraron armas, municiones, droga, numerario y un vehículo.”

‘EL GABITO’ COBRÓ NOTORIEDAD TRAS EL ASESINATO DE ‘EL PANU’ La figura de Gabriel Nicolás Martínez Larios adquirió mayor relevancia pública tras el asesinato de Óscar Noé Medina González, ocurrido el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México. Medina González era identificado como jefe de seguridad de Los Chapitos y tenía la responsabilidad de coordinar a diversos mandos regionales de la organización. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantenía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por información que condujera a su captura. Tras la muerte de “El Panu”, diversos reportes señalaron a Martínez Larios como uno de los posibles relevos dentro de la estructura de seguridad de la facción encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. SEÑALAMIENTOS SOBRE SU PRESUNTA POSICIÓN DENTRO DE LOS CHAPITOS Investigaciones publicadas por el portal especializado Narco Chronicles indicaban que Gabriel Nicolás Martínez Larios habría sido subordinado directo de “El Panu” y que ambos recibían instrucciones de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Su nombre también ha aparecido en letras de narcocorridos. Una composición interpretada por Luis R. Conríquez incluye una referencia atribuida a Martínez Larios, donde se menciona una relación con el jefe de seguridad fallecido.

INFORMES MILITARES UBICABAN A ‘EL GABITO’ EN LA ZONA SUR DE SINALOA De acuerdo con documentos atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron difundidos tras la filtración conocida como Guacamaya Leaks, las autoridades militares ya habían identificado actividades presuntamente relacionadas con Gabriel Nicolás Martínez Larios desde octubre de 2020. Uno de los informes, denominado “Problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa”, señalaba que operaba en municipios del sur del estado, principalmente en Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa. Documentos posteriores también mencionaban a otros integrantes de su familia. Entre ellos figuraban sus hermanos, identificados como Óscar Luciano Martínez Larios y Eduardo Jonathan Martínez Larios, quienes eran ubicados en actividades presuntamente relacionadas con la organización criminal en Concordia y El Rosario. Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre los resultados de las primeras diligencias derivadas de la captura ni sobre la situación jurídica que enfrentará Gabriel Nicolás Martínez Larios en las próximas horas.

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