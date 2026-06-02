Empresario señalado de formar parte de ‘Los Petrofactureros’ era cliente de papá de Samuel García

Documentos del Registro Público de Comercio y facturas de las que REFORMA tiene copia y evidencian la existencia del vínculo del detenido con GMA Firma Jurídica Fiscal desde noviembre de 2021.

El supuesto empresario señalado por autoridades federales como parte de la red “Los Petrofactureros” —integrada por 40 negocios relacionados con el huachicol— y que fue detenido el jueves durante un operativo de la FGR en Nuevo León, aparece como cliente de “servicios profesionales” de uno de los despachos del padre del gobernador de MC Samuel García .

Este despacho es propiedad de Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano, respectivamente, del Mandatario estatal GMA Firma Jurídica Fiscal es otra empresa de García Mascorro adicional a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, que tiene en copropiedad con su hijo, el Gobernador de Nuevo León.

El hombre detenido, identificado como Jesús Ricardo Puente, es accionista y administrador único de la empresa Maquiladora de Lubricantes, compañía que pagó 15 millones de pesos a GMA.

El despacho, fundado en mayo de 2017, expidió ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022, por concepto de “honorarios por servicios profesionales”, y que suman 15 millones 059 mil 957 pesos en esos cuatro meses.

Las facturas fueron verificadas en el sitio de SAT y todas siguen vigentes.

De acuerdo con la facturación de la firma jurídica, de 2021 a 2026 Maquiladora de Lubricantes representa su sexto mejor ingreso.

Los clientes más grandes de este despacho también son empresas del sector energético, entre ellas Enerey Latinoamérica, a la que ha facturado 353.3 millones de pesos; Petrolíferos Lobo, que aparece con 279.9 millones, y Energéticos Dos Águilas, con 42.3 millones.

La detención del empresario investigado por huachicol ocurrió este 28 de mayo, durante un operativo de efectivos federales encabezado por la Fiscalía General de la República.

Durante la operación se realizaron cateos simultáneos en inmuebles de San Pedro, Monterrey, García y Salinas Victoria.

En un operativo por separado, las autoridades federales decomisaron más de un millón de litros de combustible ilegal en un inmueble de Cadereyta.Según la Fiscalía, esta red que desde el 22 de abril denomina “Los Petrofactureros”, está integrada por personas físicas vinculadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, pero sin contar con infraestructura real.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Maquiladora de Lubricantes movió miles de millones de pesos, especialmente entre 2021 y 2025.

Una relación de sus ingresos y egresos indica que facturó 7 mil 095 millones de pesos, pero tuvo gastos por 9 mil 1894 millones.

Sus mejores años de ingresos fueron 2021 y 2022, cuando facturó 4 mil 618 y mil 344 millones de pesos, respectivamente.

Hasta 2024 siguió recibiendo más de 500 millones de pesos anuales.Sin embargo, conforme arreciaron los operativos contra el huachicol, sus entradas de dinero se desplomaron a 67 millones de pesos en 2025 y a cero en 2026.

La documentación indica que Maquiladora de Lubricantes fue constituida en 1993 por dos accionistas que después la vendieron a Puente, quien empezó a aparecer en las asambleas desde 2008.

Hasta agosto de 2025, que es el último movimiento disponible ante el Registro Público, Puente seguía siendo socio y administrador único de la empresa.