Los Patriots van en serio por la revancha; hacen trato por A.J. Brown con Philadelphia

Los Philadelphia Eagles sorprendieron a la NFL al alcanzar un acuerdo para enviar al receptor estelar AJ Brown a los New England Patriots. La operación pone fin a una de las asociaciones más exitosas que ha tenido la franquicia en los últimos años y abre una nueva etapa tanto para el jugador como para ambas organizaciones. A cambio de Brown, los Eagles recibirán una selección de primera ronda del Draft de 2028 y una selección de quinta ronda de 2027, una compensación que fortalece significativamente el capital de futuro de la organización. Con este movimiento, Philadelphia se convierte además en el primer equipo de la liga con múltiples selecciones de primera ronda para el Draft de 2028, una situación que encaja perfectamente con la visión a largo plazo del gerente general Howie Roseman.

AJ Brown llegó a Philadelphia en 2022 procedente de los Tennessee Titans y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras ofensivas del equipo. Junto a DeVonta Smith, formó una de las duplas de receptores más peligrosas de toda la NFL. La potencia física, capacidad atlética y agresividad de Brown complementaron de manera ideal la precisión y habilidad de Smith para ejecutar rutas y generar jugadas explosivas. Durante su estancia en Philadelphia, los Eagles vivieron una de las etapas más exitosas de su historia reciente. El equipo clasificó a los playoffs en cuatro temporadas consecutivas, conquistó tres títulos de la NFC Este, ganó dos campeonatos de la Conferencia Nacional y alcanzó la cima de la NFL al conquistar el Super Bowl LIX tras vencer a los Kansas City Chiefs. Los números de Brown reflejan el impacto que tuvo en la ofensiva del equipo. El receptor cerró su etapa con los Eagles acumulando 339 recepciones, 5,034 yardas y 32 touchdowns en temporada regular, además de sumar tres anotaciones más en postemporada. Asimismo, junto a Smith protagonizó un capítulo histórico para la franquicia al convertirse en la primera pareja de receptores de Philadelphia en superar simultáneamente las 1,000 yardas recibidas en una misma temporada, una hazaña que repitieron en tres ocasiones. La decisión de desprenderse de Brown no parece improvisada. Durante los últimos meses, la directiva trabajó para reforzar la profundidad del cuerpo de receptores mediante las incorporaciones de Hollywood Brown, Elijah Moore y Dontayvion Wicks, además de seleccionar al prometedor Makai Lemon en la primera ronda del Draft de 2026. Estas incorporaciones brindan alternativas suficientes para absorber la salida de una de las principales estrellas ofensivas del equipo.

Para los Patriots, la llegada de AJ Brown representa una oportunidad extraordinaria para elevar el nivel de una ofensiva que busca recuperar protagonismo dentro de la Conferencia Americana. El veterano receptor aporta experiencia, liderazgo y una producción comprobada que podría convertirse en un factor determinante para acelerar el proceso de crecimiento de la franquicia. Aunque el intercambio aún debe superar el último trámite médico, todo apunta a que la era de AJ Brown en Philadelphia ha llegado a su fin. Los Eagles apuestan por fortalecer su futuro con valiosos activos de Draft, mientras que New England incorpora a uno de los receptores más dominantes de la NFL con la intención de transformar de inmediato su ataque aéreo.

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