Gana ‘El Desaire’ premio en festival de cine en Francia

Una vez más, la historia de ‘Rosa’ y la violencia de género a la que es sometida en la película ‘El Desaire’ cautivó a un jurado internacional. En esta ocasión, la producción coahuilense obtuvo el premio a Mejor Película en los RED Movie Awards, certamen celebrado en Francia.

La cinta fue filmada bajo la dirección de Gabriel Ramos, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales con el equipo de producción y el elenco, celebrando así un nuevo logro en la trayectoria internacional del filme.