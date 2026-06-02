Gana ‘El Desaire’ premio en festival de cine en Francia

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    Gana ‘El Desaire’ premio en festival de cine en Francia
    Orgullo. La producción dirigida por Gabriel Ramos obtuvo el premio a Mejor Película en los RED Movie Awards y acumula más de 20 galardones en su recorrido internacional. FOTO: OMAR SAUCEDO / ESPECIAL

La historia inspirada en ‘Rosita Alvírez’ y protagonizada por Vico Escorcia continúa cosechando reconocimientos en festivales internacionales

Una vez más, la historia de ‘Rosa’ y la violencia de género a la que es sometida en la película ‘El Desaire’ cautivó a un jurado internacional. En esta ocasión, la producción coahuilense obtuvo el premio a Mejor Película en los RED Movie Awards, certamen celebrado en Francia.

La cinta fue filmada bajo la dirección de Gabriel Ramos, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales con el equipo de producción y el elenco, celebrando así un nuevo logro en la trayectoria internacional del filme.

“Amig@s, GANAMOS el premio a Mejor Película del festival @redmovieawards en Francia. ¡Felicidades a todas las personas que hicieron posible este increíble proyecto! ¡Nos vamos a París el año que entra para la gala anual!”, escribió el director.

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El filme coahuilense suma ya más de 20 reconocimientos internacionales, a pocas semanas de su estreno en salas de cine en México.

A esta lista se añadirá este nuevo galardón, que será entregado oficialmente en mayo de 2027, según informó el propio realizador.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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