Gana ‘El Desaire’ premio en festival de cine en Francia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La historia inspirada en ‘Rosita Alvírez’ y protagonizada por Vico Escorcia continúa cosechando reconocimientos en festivales internacionales
Una vez más, la historia de ‘Rosa’ y la violencia de género a la que es sometida en la película ‘El Desaire’ cautivó a un jurado internacional. En esta ocasión, la producción coahuilense obtuvo el premio a Mejor Película en los RED Movie Awards, certamen celebrado en Francia.
La cinta fue filmada bajo la dirección de Gabriel Ramos, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales con el equipo de producción y el elenco, celebrando así un nuevo logro en la trayectoria internacional del filme.
“Amig@s, GANAMOS el premio a Mejor Película del festival @redmovieawards en Francia. ¡Felicidades a todas las personas que hicieron posible este increíble proyecto! ¡Nos vamos a París el año que entra para la gala anual!”, escribió el director.
El filme coahuilense suma ya más de 20 reconocimientos internacionales, a pocas semanas de su estreno en salas de cine en México.
A esta lista se añadirá este nuevo galardón, que será entregado oficialmente en mayo de 2027, según informó el propio realizador.