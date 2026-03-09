Después de 12 años, nueva búsqueda del vuelo MH370 no arroja hallazgo del avión; familias piden respuestas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 9 marzo 2026
    Después de 12 años, nueva búsqueda del vuelo MH370 no arroja hallazgo del avión; familias piden respuestas
    Bao Lan Fang, quien perdió a su hijo, nuera y nieta en el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, habla con la prensa en el 12.º aniversario de la desaparición del vuelo en Pekín, China, el 9 de marzo de 2026. EFE/Jessica Lee

Poco tiempo de haber despegado, el avión Boeing 777 desapareció del radar el 8 de marzo de 2014, abordo iban 239 personas, en un vuelo que salió de la capital de Malasia, Kuala Lumpur hacia Beijing

Para los familiares de las víctimas del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareciera hace doce años con 239 personas a bordo, pareciera que continuará siendo una herida abierta después de que una nueva búsqueda en aguas profundas en el sur del océano Índico no consiguió hasta ahora localizar el avión desaparecido, dieron a conocer las autoridades malasias el domingo, por lo que las familias de los desaparecidos presionaban para que continúen las tareas de búsqueda.

A través de a un comunicado difundido la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos señaló detalló que se llevó acabo una búsqueda en el lecho marino por la empresa de robótica marina Ocean Infinity entre marzo de 2025 y enero de 2026 en la que se examinaron miles de kilómetros cuadrados del fondo oceánico, no obstante, esta no ha producido ningún hallazgo de los restos del avión.

TE PUEDE INTERESAR: Continúa la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, 11 años después de su misteriosa desaparición

El año pasado el gobierno de Malasia autorizó a la empresa que tiene su sede en Texas la reanudación la búsqueda del vuelo 370 por medio de un contrato de que “si no se encuentra, no se paga”, y que realizaría en un nuevo sitio de 15,000 kilómetros cuadrados en el sur del océano Índico, en donde se cree e se estrelló. Ocean Infinity va recibir 70 millones de dólares solamente si se descubren restos de la aeronave.

Bajo ese acuerdo, la búsqueda se llevó a cabo durante 28 días divididos en dos fases, del 25 al 28 de marzo del año pasado y del 31 de diciembre de 2025 al 23 de enero del año en curso, en el que se abarcaron alrededor de 7,571 kilómetros cuadrados del lecho marino, explicó la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos; sin embargo, debido a las condiciones climatológicas adversas te vieron obligados a interrumpir periódicamente las operaciones.

“Las actividades de búsqueda realizadas no han arrojado ningún hallazgo que confirme la ubicación de los restos del avión”, indicó Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos en un comunicado, sin ofrecer detalles sobre cuándo se reanudará la búsqueda.

$!Una niña frente a un tablero de mensajes de condolencias durante el evento del Día del Recuerdo del MH370 en Kuala Lumpur, Malasia, el 3 de marzo de 2019.
Una niña frente a un tablero de mensajes de condolencias durante el evento del Día del Recuerdo del MH370 en Kuala Lumpur, Malasia, el 3 de marzo de 2019. AP/Vincent Thian

El 8 de marzo de 2014 el avión Boeing 777 desapareció del radar al poco tiempo de haber despegado en su mayoría ciudadanos chinos eran pasajeros; de acuerdo a los datos satelitales estos revelaron que el avión se desvió de su ruta de vuelo y que se dirigió hacia el extremo sur del océano Índico, en donde se piensa se estrelló.

Voice 370, que representa a las familias de algunos de los pasajeros que iban a bordo del avión desaparecido, exhortó al gobierno a que amplíe el contrato de Ocean Infinity y que además consideren acuerdos similares con otras empresas de exploración en aguas profundas.

“El gobierno no paga nada a menos que se encuentre el avión. Por lo tanto, cualquier solicitud de Ocean Infinity para ampliar el contrato de búsqueda debería concederse sin dudarlo”, detalla Voice 370 en comunicado que concluye explicando que “si la búsqueda actual no tiene éxito, también instaremos a Malasia a que, por favor, considere ampliar oportunidades similares de ‘si no se encuentra, no se paga’ a otras empresas capaces de exploración en aguas profundas”.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Desaparecidos
aviones

Localizaciones


Malasia

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
Bajo el cobijo de Sheinbaum

Bajo el cobijo de Sheinbaum
true

Ultimátum de Trump y oportunidad para Sheinbaum
Elementos de Fuerza Civil de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León detuvieron a un hombre con droga y ponchallantas en Galeana, Nuevo León.

Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León
Romero dio testimonio de lo vivido en Televisa donde descubrío que actores, productores, políticos y hasta empresas rendían culto a Satanás

Ex actor de Televisa quien interpretó a Pistachón Zig-Zag menciona a Carmen Salinas como miembro de una Secta Satánica (video)
¡Prepare su tarjeta! Si eres una de las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, necesitas saber que ya se dio a conocer cuál es la siguiente fecha de pago para el segundo bimestre del año.

Pensión Mujeres Bienestar 2026: letras que cobran 3 mil 100 pesos del 9 al 13 de marzo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Chris Pratt es juzgado por la IA en su nueva película ‘Mercy’

Chris Pratt es juzgado por la IA en su nueva película ‘Mercy’
true

¿Qué es esto? ¿Una Fórmula 1 con esteroides?