Después de 12 años, nueva búsqueda del vuelo MH370 no arroja hallazgo del avión; familias piden respuestas

Para los familiares de las víctimas del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareciera hace doce años con 239 personas a bordo, pareciera que continuará siendo una herida abierta después de que una nueva búsqueda en aguas profundas en el sur del océano Índico no consiguió hasta ahora localizar el avión desaparecido, dieron a conocer las autoridades malasias el domingo, por lo que las familias de los desaparecidos presionaban para que continúen las tareas de búsqueda.

A través de a un comunicado difundido la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos señaló detalló que se llevó acabo una búsqueda en el lecho marino por la empresa de robótica marina Ocean Infinity entre marzo de 2025 y enero de 2026 en la que se examinaron miles de kilómetros cuadrados del fondo oceánico, no obstante, esta no ha producido ningún hallazgo de los restos del avión.

El año pasado el gobierno de Malasia autorizó a la empresa que tiene su sede en Texas la reanudación la búsqueda del vuelo 370 por medio de un contrato de que “si no se encuentra, no se paga”, y que realizaría en un nuevo sitio de 15,000 kilómetros cuadrados en el sur del océano Índico, en donde se cree e se estrelló. Ocean Infinity va recibir 70 millones de dólares solamente si se descubren restos de la aeronave.

Bajo ese acuerdo, la búsqueda se llevó a cabo durante 28 días divididos en dos fases, del 25 al 28 de marzo del año pasado y del 31 de diciembre de 2025 al 23 de enero del año en curso, en el que se abarcaron alrededor de 7,571 kilómetros cuadrados del lecho marino, explicó la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos; sin embargo, debido a las condiciones climatológicas adversas te vieron obligados a interrumpir periódicamente las operaciones.

“Las actividades de búsqueda realizadas no han arrojado ningún hallazgo que confirme la ubicación de los restos del avión”, indicó Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos en un comunicado, sin ofrecer detalles sobre cuándo se reanudará la búsqueda.