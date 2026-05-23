Después de cerca de 100 años de emisión en EU, cierra CBS News Radio

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    Después de cerca de 100 años de emisión en EU, cierra CBS News Radio
    La cadena de noticias CBS News Radio estuvo presente en muchos momentos históricos ocurridos en Estados Unidos. El Universal/@sandro_pozzi

El prestigioso servicio, que funcionaba desde 1927, ya no encuentra espacio ante las nuevas audiencias

WASHINGTON- La cadena de noticias CBS News Radio, una de las pioneras y más antiguas de Estados Unidos, transmitió el viernes su última emisión luego de casi un siglo de transmitir noticias por medio de 700 estaciones afiliadas a lo largo de todo el país.

Debido a una “realidad económica adversa”, la radio que fue la referencia de periodismo durante décadas, hace oficial su cierre esta noche, según informó la cadena CBS.

https://vanguardia.com.mx/show/cancela-cbs-the-late-show-con-stephen-colbert-por-razones-financieras-PI16694847

El prestigioso servicio, que funcionaba desde 1927, ya no encuentra espacio ante las nuevas audiencias y la cadena busca reestructurar el negocio, despidiendo al 6% de su personal, que equivale a unos 1.100 empleados que se encontraban en la división radial, de acuerdo con la misma fuente.

Durante sus años dorados, esta radio albergó a grandes figuras del periodismo estadounidense, como Edward R. Murrow, un iconico reportero estadounidense que durante la década de 1930 destacó por transmitir desde CBS bombardeos de la segunda guerra mundial.

La radio estuvo presente en momentos históricos de la nación norteamericana, como cuando se realizó la primera retransmisión de la serie mundial de béisbol en 1938, con una entrevista del legendario jugador Babe Ruth incluida.

En un comunicado emitido en marzo, cuando el cierre fue adelantado, el presidente de CBS News, Tom Cibrowski, y la editora en jefe, Bari Weiss, rindieron homenaje al papel histórico de CBS News Radio en la cobertura de los principales acontecimientos mundiales desde los albores de la era de la radiodifusión.

Distintos medios estadounidenses han enfrentado situaciones adversas este año, como el Washington Post que recortó cerca del 30% de su personal y redujo su cobertura internacional.

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