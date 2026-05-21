¡Al rescate! Spotify lanza programa para facilitar boletos de conciertos

Una de las problemáticas de los últimos años se vive en la antesala de conciertos y espectáculos en México y otras ciudades. Entre los reclamos a boleteras, artistas y promotores destaca que fans aguerridos o de “hueso colorado” se quedan fuera de los conciertos de sus artistas favoritos, incluso consumiendo su música en mayor medida que otros seguidores. Es ahí donde Spotify encontró una nueva área para convertirse en aliado de los fans y, claro, ganar suscripciones Premium. Este jueves, la empresa sueca confirmó la llegada de dos herramientas. La primera tiene el objetivo de facilitar la compra de entradas para estrellas internacionales cuando están de gira, esto para combatir las supuestas irregularidades que los mismos fans han denunciado durante años. A través de un comunicado de prensa se confirmó el lanzamiento de “Reserved”, un programa que identifica a los oyentes más fieles de un artista y les reserva dos asientos para un concierto.

¿CÓMO FUNCIONA RESERVED DE SPOTIFY? La plataforma ya ofrece acceso a preventas para fans de algunos de los artistas más populares, pero estas entradas ahora se reservarían para usuarios específicos, en lugar de simplemente otorgar acceso a una lista de espera. Es decir, según su comunicado, la plataforma será quien “identifique a los fans reales basándose en factores como las reproducciones, las veces que se comparte el contenido y otras actividades en Spotify. También monitorizaremos la actividad de los usuarios Premium para asegurarnos de que se trata de fans reales y no de bots”, declaró la empresa este jueves.

identificaremos a los fans reales basándose en factores como las reproducciones, las veces que se comparte el contenido y otras actividades en Spotify. También monitorizaremos la actividad de los usuarios Premium para asegurarnos de que se trata de fans reales y no de bots”.

Spotify afirmó que no añadirá ninguna comisión a su plataforma y que los usuarios identificados tendrán un día completo para comprar los asientos reservados. Sin embargo, sí existen algunas restricciones. La compañía aclaró que, para poder reservar, los fans deben ser mayores de edad y utilizar el servicio Premium de pago de Spotify; además, las ofertas serán únicamente para conciertos en su zona. La empresa señaló que las entradas reservadas no están garantizadas, ya que hay “más superfans que asientos disponibles en una gira”.

INSPIRADOS EN TAYLOR SWIFT Este modelo de interacción con los fans es similar al que empleó Taylor Swift cuando vendió entradas para su gira de estadios ‘Reputation’, en 2018. En aquel entonces, Swift utilizó el sistema “Verified Fan” de Ticketmaster y ofreció a los fans la oportunidad de “mejorar” su posición en la lista de espera de la preventa. Los seguidores obtenían estas oportunidades escuchando su música, viendo videos, comprando productos en su tienda e interactuando con ella en redes sociales.

UN... ¿ALIADO? El anuncio de Spotify llega en medio de la dificultad mundial para conseguir entradas para conciertos y espectáculos, especialmente porque los fans se enfrentan a precios exorbitantes tanto en la venta original como en la reventa. “La ventaja proviene de aplicar inteligencia general a algo que es propietario, dinámico y profundamente personal. En esencia, todo se reduce a los datos y el contexto únicos que solo Spotify tiene sobre los usuarios: lo que muchas veces llamamos ‘gusto’”, explicó Gustav Söderström, co-CEO de Spotify. “Estamos entrando en la era de la generación, donde la experiencia ya no se selecciona de un catálogo; se construye en tiempo real alrededor del gusto, el contexto y la intención de cada usuario. Hoy no existe un reproductor multimedia para contenido público y privado, ni un reproductor multimedia para la era generativa. Creemos que Spotify se convertirá en eso”.

EXPLORANDO LA CREATIVIDAD Spotify también anunció un acuerdo con el sello discográfico Universal, mediante el cual ofrecerá una herramienta para que los usuarios puedan crear versiones y remezclas de canciones utilizando inteligencia artificial (IA) generativa. En un comunicado, ambas empresas informaron haber firmado “acuerdos históricos” sobre licencias que darán lugar a una “herramienta innovadora”, alimentada por tecnologías de IA generativa, que “abrirá vías de ingresos adicionales para artistas y compositores que den su consentimiento”.