Saltillo tendrá nueva fábrica de Japón: Yokohama Company invertirá 115 mdd para producción de llantas

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    Saltillo tendrá nueva fábrica de Japón: Yokohama Company invertirá 115 mdd para producción de llantas
    La nueva planta de Yokohama en Coahuila generará oportunidades para proveedores de materias primas, automatización, logística, mantenimiento, energía y servicios industriales. HÉCTOR GARCÍA

La nueva planta iniciará su construcción en el tercer trimestre de 2026 y comenzará operaciones en el segundo trimestre de 2028

The Yokohama Rubber Company anunció la construcción de dos nuevas plantas para la producción de neumáticos off-the-road (OTR) para maquinaria minera y de construcción, una en India y otra en México. En el caso de México, la compañía destinará una inversión de 115 millones de dólares para ampliar su complejo actualmente en construcción en Saltillo, siendo adicional a la planta anunciada en 2024, con lo que seguirá fortaleciendo su presencia manufacturera en Norteamérica.

La nueva instalación en México será desarrollada como una expansión de Fase 2 sobre el mismo sitio donde actualmente Yokohama construye una planta de neumáticos para vehículos de pasajeros. Esta nueva planta tendrá una capacidad anual de 10 mil 650 toneladas de neumáticos (peso de caucho) y fabricará llantas para maquinaria minera, de construcción y agrícola.

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La construcción está programada para iniciar en el tercer trimestre de 2026, mientras que el arranque de producción (SOP) está previsto para el segundo trimestre de 2028.

La decisión de ubicar esta nueva planta en Saltillo refuerza la importancia de Coahuila como uno de los principales centros manufactureros de México. El complejo ocupará un terreno de aproximadamente 610 mil metros cuadrados, consolidando una de las inversiones más relevantes del sector de neumáticos industriales anunciadas este año.

La instalación absorberá parte de la producción de neumáticos OTR que actualmente The Goodyear Tire & Rubber Company subcontrata en otras regiones. Además, incluirá neumáticos agrícolas que anteriormente se fabricaban en la planta de Spartanburg de Yokohama TWS hasta marzo de 2025.

De manera paralela, Yokohama también construirá una nueva planta en el estado de Odisha, India, con una inversión de 130 millones de dólares y capacidad de 9 mil 150 toneladas anuales.

Asimismo, la empresa está transfiriendo gradualmente la producción de neumáticos OTR a la planta que adquirió en Rumania en mayo de 2025, así como a instalaciones existentes en Japón, República Checa e India.

La nueva planta en Saltillo abrirá oportunidades para proveedores de hule, acero, moldes, automatización, mantenimiento, logística, energía y servicios industriales. También refuerza el posicionamiento de Coahuila como un hub clave para manufactura avanzada vinculada a sectores como minería, agricultura y construcción.

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