Dengue, chikungunya y zika: Cómo mantener tu hogar libre de los mosquitos

El clima húmedo que presencian ciertas partes de México resulta ser un alivio ante las altas temperaturas que se han llegado a registrar; sin embargo, también hay riesgos que se deben considerar. Durante los meses de mayores lluvias se crea el ambiente perfecto para la propagación de mosquitos. En un comunicado del Gobierno federal, coordinado por la Secretaría de Salud (SSa) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), se indica que “los mosquitos necesitan depositar sus huevecillos en la pared de recipientes vacíos como botellas, tinacos, latas, floreros y llantas; estos huevecillos pueden durar hasta un año en un ambiente seco y con la primera lluvia o humedad surgen las larvas, por lo que es importante prevenir la presencia de estos insectos y evitar su picadura”.

Esto debido a que dichos insectos pueden causar graves enfermedades como el dengue, la fiebre chikungunya y el virus zika. QUÉ ES EL DENGUE: SIGNOS Y SINTOMATOLOGÍA La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el dengue como una infección viral causada por el virus que lleva el mismo nombre (DENV), que se transmite a los humanos mediante la picadura de mosquitos infectados. Las zonas con mayor cantidad de casos generalmente son en climas tropicales y subtropicales, en especial áreas urbanas y semiurbanas. En cuanto a los síntomas, la mayoría de las personas contagiadas son asintomáticas. Aun así, es importante mencionar que los síntomas del virus son los más comunes: * Fiebre mayor de 40 °C. * Dolor de cabeza. * Dolores musculares. * Náuseas y vómito. * Salpullido. * Presencia de masas o bolitas en el cuello o axilas. “La mayoría se recupera en 1 o 2 semanas. Algunos desarrollan dengue grave y requieren hospitalización. En casos graves, el dengue puede ser mortal”, destaca la OMS. FIEBRE CHIKUNGUNYA Y EL VIRUS ZIKA La fiebre Chikungunya es una enfermedad viral, transmitida a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados que también pueden contagiar dengue. Desde 2004, esta enfermedad ha causado brotes masivos y sostenidos en Asia y África, donde más de 2 millones de personas han sido afectadas. En América, en 2013, se detectó por primera vez la transmisión autóctona del virus, de acuerdo con los datos del Gobierno de México.

Sus síntomas aparecen entre 4 y 8 días posteriores a la picadura de un mosquito infectado y, los más comunes, son la fiebre mayor de 39 °C y dolor articular. Además de: * Dolor de cabeza. * Náuseas. * Cansancio. * Erupciones cutáneas. La sintomatología puede presentarse de manera leve y en algunas ocasiones puede confundirse con el dengue. También es importante señalar que, una característica relevante, es que la persona sufre un dolor articular tan intenso que le impide caminar con facilidad (asociado comúnmente al término popular de “doblarse” de dolor). De igual manera, la fiebre zika se transmite a través de la misma picadura. En este caso, después de 3 o 12 días de la afectación, pueden aparecer síntomas como fiebre leve, salpullido (que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo), dolor de cabeza, dolor en articulaciones y conjuntivitis no purulenta o enrojecimiento de los ojos. Una de cada cuatro personas puede no desarrollar síntomas, pero en quienes sí, son afectados de forma muy leve. ESTADÍSTICAS DE MORTALIDAD De acuerdo con los datos recopilados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para el año 2022 en la Región de las Américas, las estadísticas de mortalidad para el dengue, chikungunya y zika son las siguientes:

* Dengue: Se reportaron 1,289 decesos, lo que equivale a una tasa de letalidad (CFR) del 0.046%. Es el virus con la mayor carga de mortalidad entre los tres analizados. * Chikunguña: Se registraron 87 decesos asociados a la infección, con una tasa de letalidad del 0.032%. * Zika: Se informaron únicamente 2 decesos relacionados con este virus, lo que representa una tasa de letalidad del 0.005%.

MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR: CÓMO MANTENER TU HOGAR LIBRE DE MOSQUITOS Estas son algunas de las medidas más recomendadas por las autoridades competentes para reducir el riesgo de ser infectado con alguna de estas enfermedades: 1. Voltea cubetas, tambos, tinas o cualquier objeto en el que se pueda acumular agua. 2. Compacta y deposita en la basura botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilicen. 3. Lava con jabón y cepillo recipientes como tinacos, piletas, cubetas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente. 4. Identifica y elimina criaderos de mosquitos dentro de casa. 5. Cambia el agua de los floreros y bebederos de mascotas con mayor frecuencia. 6. Utiliza medidas de protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, uso de ropa de manga larga y de repelentes de insectos. Finalmente, es importante saber que el Programa de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores está dirigido a vigilar la densidad del insecto transmisor y a controlarlo en las fases acuática y adulta.

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