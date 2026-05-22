Coahuila suma 85 casos de sarampión; 18 siguen activos

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    Coahuila suma 85 casos de sarampión; 18 siguen activos
    Autoridades de salud mantienen campañas permanentes para reforzar esquemas y contener contagios de sarampión. FREEPIK

Secretaría de Salud señala que nueve de cada 10 contagios corresponden a personas sin vacuna; no se han reportado defunciones en el estado

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que el estado acumula 85 casos confirmados de sarampión en lo que va del año, de los cuales 18 permanecen activos.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, señaló que nueve de cada diez contagios corresponden a personas que no contaban con esquema de vacunación.

“Actualmente hay 18 casos activos y tratados”, indicó el funcionario.

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Aguirre aseguró que, pese al incremento de contagios, no se han registrado defunciones en Coahuila y la mayoría de los pacientes se ha recuperado sin mayores complicaciones.

CONTAGIOS

El titular de Salud destacó que la vigilancia epidemiológica ha permitido mantener monitoreo constante sobre los casos detectados, principalmente después de periodos de alta movilidad poblacional.

Además, reiteró que uno de los principales factores relacionados con los contagios es la falta de vacunación. Según explicó, el 90 por ciento de los casos confirmados corresponde a personas que no estaban inmunizadas.

“Es decisión de los padres”, respondió el secretario al ser cuestionado sobre las causas detrás de la falta de vacunación en menores.

Ante este panorama, exhortó a madres y padres de familia a acudir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación de sus hijos.

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REFORZARÁN CAMPAÑAS

El Gobierno del Estado mantiene campañas permanentes de vacunación y dispone del biológico en centros de salud, además de enviar brigadas a instituciones educativas para facilitar el acceso a las dosis.

Como parte de la estrategia para contener el virus, Eliud Aguirre anunció que durante la última semana del mes se realizará la Semana Nacional de Vacunación de Salud Pública, periodo en el que se reforzarán las campañas en todo el estado.

A nivel nacional, añadió, se contabilizan 25 mil 893 contagios y 14 defunciones por sarampión. El grupo más afectado corresponde a menores de cero a 12 meses de edad.

Entre los síntomas de la enfermedad se encuentran fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y aparición de manchas. Las vacunas se aplican a personas de cero a 49 años.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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