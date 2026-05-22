Casos Blanca Vázquez y Yulixa Toloza, mujeres que desaparecieron y murieron tras procedimiento estético

El pasado 18 de mayo se reportó la desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel de 37 años, tras acudir a una clínica de belleza para realizarse un procedimiento estético en el centro “Detox”, ubicado en el estado de Puebla; sin embargo, anteriormente se había dado a conocer otro caso similar, una mujer desaparece tras un proceso estético. Al sur de Bogotá en Colombia, Yulixa Consuelo Toloza de 52 años desapareció el pasado 13 de mayo, luego de someterse a una lipólisis láser en la clínica clandestina Beauty Láser M.L., ubicada en el barrio de Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

BLANCA Y YULIXA: CIRUGÍAS ESTÉTICAS, DESAPARICIÓN Y MUERTE En el caso de Blanca Adriana, habría asistido a la clínica “Detox”, ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista, a realizarse un tratamiento estético de abdomen, sin embargo, no volvió a ser vista por sus familiares. Aunado a ello, autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía estatal indican que el establecimiento presuntamente operaba realizando procedimientos invasivos pese a que su responsable, identificada como Diana Alejandra Palafox Romero, no contaría con cédula profesional registrada. Según las indagatorias, Blanca Adriana acudió inicialmente a una valoración médica relacionada con un procedimiento estético de eliminación de grasa abdominal. Sin embargo, familiares de la mujer señalaron posteriormente que el personal de la clínica habría solicitado al esposo salir del lugar para comprar una faja postoperatoria y otros artículos médicos para la intervención; no obstante, al regresar encontró el inmueble cerrado y sin rastro del personal. El establecimiento quedó completamente vacío. Mientras que el tratamiento Yulixa Consuelo estuvo manejado por Eduardo David Ramos, un barbero de origen venezolano que no contaba con título médico. La mujer iba acompañada por una amiga, quien encontró el establecimiento cerrado y vacío luego de salir para buscar pertenencias personales de Yulixa. Algunos videos en redes muestran a Yulixa después del procedimiento estético, donde se le puede ver con signos de debilidad, desorientación y dificultad para permanecer de pie, resultado de los sedantes y que le provocaría una embolia pulmonar, según el Instituto Colombiano de Medicina Legal.

Otro video de las cámaras de seguridad muestra a varios hombres subiendo al cuerpo de la mujer a un vehículo en estado inconsciente. Tras varios días de búsqueda, Yulixa fue localizada sin vida el 19 de mayo en una carretera del municipio de Apulo en el departamento de Cundinamarca. Los cinco implicados en su muerte ya fueron detenidos por autoridades colombianas, entre ellos Eduardo David Ramos, María Fernanda Delgado y su pareja, Edinson José Torres, quienes manejaban el centro de belleza y actualmente enfrentan complicaciones con su extradición desde Venezuela. En el caso de Blanca Adriana también se viralizó una grabación de cámaras de vigilancia en las que muestran como personal del consultorio sube un ‘bulto’ voluminoso a un vehículo Mini Cooper rojo. Posteriormente, el automóvil fue localizado durante un cateo realizado en un inmueble relacionado con Carlos Quezada Palafox, identificado como hijo de Diana Alejandra Palafox Romero. Antes de que las cuentas relacionadas con la clínica fueran eliminadas de redes sociales, circularon videos promocionales donde Diana Palafox explicaba supuestos procedimientos realizados en el establecimiento. “El micro aire lo que hace es retirar la grasa de manera más eficaz y eficiente... menos riesgos para el paciente, menos moretones y más rápida la recuperación”, afirmaba en una de las grabaciones. Este jueves 21 de mayo, su cuerpo de Blanca Adriana fue encontrado en una barranca en el municipio de Atltzayanca en el estado de Tlaxcala. Hasta el momento, Diana Alejandra Palafox Romero, su hijo y la recepcionista del consultorio permanecen prófugos.

MEDICINA ESTÉTICA ‘NO INVASIVA’ Estas clínicas suelen ofrecer tratamientos de medicina estética no invasivos y procedimientos corporales. Esto incluye sueroterapia, liposucción exprés, lipoescultura, aplicación de bótox, rellenos faciales con ácido hialurónico, además de tratamientos con células madre y ADN de salmón. Las autoridades sanitarias e instituciones médicas suelen alertar a menudo sobre este tipo de clínicas, pues además de que podrían operar sin certificaciones oficiales, los centros carecen de quirófanos equipados para emergencias, equipos de reanimación y protocolos adecuados. Finalmente, ambos casos han abierto en plataformas digitales un debate sobre la operación de clínicas de belleza clandestinas en México y América Latina, que siguen operando sin permisos sanitarios ni supervisión médica certificada, cobrando la vida de decenas de mujeres.

CIRUGÍA ESTÉTICA EN MÉXICO México se ha destacado como un destino popular para el turismo estético, al ser el segundo país con mayor número de pacientes extranjeros en cirugía plástica, por debajo de Colombia y encima de Turquía y Siria, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). ¿Su atractivo? Los precios accesibles, cirujanos famosos y atención personalizada. No obstante, el furor no solo viene de pacientes extranjeros. México es el tercer país donde más cirugías estéticas se realizan, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil; en los últimos cinco años han aumentado en un 12%, aprovechándose de la creciente demanda de cuerpos estéticos sin gastar tanto. (Con información de El Universal)

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