Detectan red de jóvenes que traficaba armas de alto poder de Estados Unidos a México

/ 4 febrero 2026
    Detectan red de jóvenes que traficaba armas de alto poder de Estados Unidos a México
    Autoridades federales de EU acusaron a nueve personas por comprar armas de alto poder con falsedad y enviarlas a México para presunto uso criminal Gemini IA | Nano Banana

La Fiscalía del Distrito de Arizona presentó cargos contra nueve jóvenes acusados de adquirir armas ilegalmente en EU y canalizarlas hacia México.

Autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una red integrada por jóvenes que operaban como “compradores paja” para adquirir armas de alto poder en territorio estadounidense y enviarlas a México, donde presuntamente terminarían en manos de organizaciones criminales.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Arizona informó que la red estuvo bajo investigación desde marzo de 2020 hasta enero de 2024, periodo durante el cual los implicados habrían participado en la compra ilegal y el tráfico transfronterizo de armamento, de acuerdo con información difundida por Prensa Arizona.

PRESENTAN CARGOS CONTRA NUEVE PERSONAS POR FALSEDAD EN LA COMPRA DE ARMAS

En un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que se presentaron cargos federales contra nueve personas, acusadas de conspirar para realizar declaraciones falsas durante la compra de armas de fuego, una práctica conocida como “straw purchasing”.

Según la denuncia, los imputados adquirieron más de 15 armas de fuego de manera ilegal, lo que llamó la atención de las autoridades por el tipo de armamento involucrado, considerado de alto poder y uso militar.

Entre las armas detectadas se encuentran al menos tres rifles Barrett calibre .50 y diez rifles semiautomáticos alimentados por cinta (belt-fed)

AUTORIDADES FEDERALES EXPONEN GRAVEDAD DEL ESQUEMA

El fiscal federal Timothy Courchaine señaló la gravedad del esquema detectado y su impacto en la seguridad regional.

“Este caso expone un esquema para mentir, comprar y canalizar armas de fuego peligrosas a manos de actores nefastos, incluido el tráfico de armas a través de nuestra frontera sur”, declaró.

Añadió que “es particularmente alarmante cuando estas armas están destinadas a ser utilizadas por organizaciones criminales”.

Por su parte, Shawn Stallo, agente especial interino a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Phoenix, advirtió sobre las consecuencias legales de este tipo de delitos.

“La compra paja es un delito grave que puede conllevar penas de hasta 10 años de cárcel y una multa de 250,000 dólares”, afirmó.

ACUSADOS FIRMARON FORMULARIOS FEDERALES ASEGURADO SER LOS PROPIETARIOS DE LAS ARMAS ANTES DE TRAFICARLAS

De acuerdo con la información oficial, entre marzo de 2020 y enero de 2024, los acusados firmaron formularios federales en los que aseguraban ser los propietarios finales de las armas, cuando en realidad las adquirían para entregarlas a terceros.

Las autoridades lograron interceptar parte del armamento antes de que cruzara la frontera hacia México. El 26 de julio de 2023 fueron incautadas seis armas vinculadas a la conspiración.

No obstante, la investigación confirmó que al menos una de las armas logró llegar a territorio mexicano, donde fue asegurada por autoridades locales el 24 de marzo de 2025, lo que evidenció el alcance transnacional de la red.

IDENTIFICAN A MIEMBROS QUE OPERABAN DENTRO DE PRESUNTA RED DE TRÁFICO DE ARMAS

La Fiscalía informó que los nueve imputados son originarios de distintas localidades de Arizona, California y Montana. Todos eran jóvenes, con edades que oscilaban entre los 22 y los 33 años, e incluían tanto a hombres como a mujeres.

Los acusados identificados en la denuncia son:

- Jorge Alain Corona, 28 años, Gilroy, California

- Alejandro Corona, 32 años, Yuma, Arizona

- Jonathan Ventura Bravo, 32 años, Phoenix, Arizona

- Marvin Agustín Teutle, 29 años, Laveen, Arizona

- Jesús Roberto Corella Mares, 33 años, Mesa, Arizona

- Rosario Agustín Teutle, 27 años, Buckeye, Arizona

- April Denise Corral Aldecoa, 24 años, Yuma, Arizona

- Linda-Ana Grace Camarillo, 22 años, Kalispell, Montana

- José Rubén Quiroz, 26 años, Yuma, Arizona

VEINTE PERSONAS FUERON ACUSADAS DE TRAFICAR MÁS DE 300 ARMAS A MÉXICO A FINALES DE 2025

Univision Arizona señaló que no es la primera vez que personas en Arizona son acusadas de participar en redes de envío de armas a México, con las cuales las autoridades presumen que se abastece a grupos delincuenciales.

Como antecedente, a finales de 2025, 20 personas fueron acusadas de enviar más de 300 armas de fuego a una organización criminal en México entre mayo de 2024 y febrero de ese mismo año.

En octubre de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentó una demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos, luego de que una acción legal previa fuera desestimada por un juez.

DATOS OFICIALES SOBRE EL TRÁFICO DE ARMAS HACIA MÉXICO DESDE ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con un reporte de la ATF, el 74 % de las armas aseguradas entre 2017 y 2021 provenían de Estados Unidos, y del total, el 82 % terminó en territorios dominados por cárteles de la droga.

En enero de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la publicación del volumen IV de la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA). En el documento, elaborado aún bajo la administración de Joe Biden, se reconoció que el tráfico de armas de Estados Unidos a México aumentó 63 % entre 2017 y 2023.

Durante 2023, la mayoría de las armas rastreadas y recuperadas en México provenían principalmente de:

- Texas, con 43 %

- Arizona, con 22 %

- California, con 9 %

El reporte también identificó que cinco rutas representaron el 32 % de todas las armas rastreadas hasta un comprador, siendo la más dominante la ruta de Arizona a Sonora.

A esta le siguieron las rutas de:

- Texas a Tamaulipas

- Texas a Nuevo León

- Texas a Chihuahua

- Texas a Guanajuato

Estos datos también fueron retomados en el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

