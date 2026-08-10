Detenciones de migrantes en EU alcanzan su punto más alto durante el Gobierno de Trump

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    Detenciones de migrantes en EU alcanzan su punto más alto durante el Gobierno de Trump
    Agentes federales enmascarados esperan afuera de una sala de audiencias de inmigración en Nueva York, el 8 de julio de 2025. AP/Olga Fedorova
EFE
por EFE

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El aumento se produce en medio de las presiones de la Administración republicana para incrementar las detenciones de migrantes, con el objetivo de alcanzar los 2 mil arrestos diarios

AUSTIN, TEXAS- El número de migrantes detenidos por las autoridades de EE.UU. durante el mandato del presidente Donald Trump alcanzó en julio su nivel más alto, con más de 50 mil arrestos, según confirmó a EFE un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El aumento se produce en medio de las presiones de la Administración republicana para incrementar las detenciones de migrantes, con el objetivo de alcanzar los 2 mil arrestos diarios, y de una expansión de las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), incluidas las detenciones en aeropuertos.

En junio, el Gobierno reportó, a su vez, alrededor de 43 mil detenciones, una cifra también récord durante esta Administración, agregó el funcionario, que pidió no ser identificado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/como-ice-y-un-centro-de-datos-convirtieron-un-suburbio-de-pittsburgh-en-un-campo-de-batalla-civico-LA22668762

LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES EN EU

Estos datos, que aún no se han publicado oficialmente, revelan un incremento de las operaciones de ICE, pese a las críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos a las tácticas del Gobierno, especialmente después de que dos personas murieran por disparos de agentes migratorios en julio.

En declaraciones a periodistas tras las muertes de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que su agencia “intensificará la presión en las calles”.

“Yo no elijo qué leyes aplicar; hago cumplir las leyes de nuestro país. Eso significa que las haré cumplir tanto dentro de nuestra propia agencia como entre los delincuentes en las calles. Esa es mi garantía”, agregó el secretario.

Sin embargo, la mayoría de las personas detenidas por las autoridades migratorias en EE.UU. durante el Gobierno republicano no tienen antecedentes penales, según estudios, lo que contradice la narrativa de la Administración de que las autoridades persiguen a “criminales” y a “lo peor de lo peor”.

SOLO 34% DE LOS DETENIDOS POR ICE HAN RESULTADO CONDENADOS

Según un estudio publicado la semana pasada por la Universidad de Colorado en Boulder, solo el 34 % de las personas arrestadas por ICE desde enero de 2025, cuando Trump asumió el poder, habían resultado condenadas por algún delito.

Desde la llegada de Trump al poder, además, se han registrado al menos 30 incidentes en los que agentes de ICE dispararon contra civiles, con un saldo de ocho muertos, de acuerdo con datos del portal The Trace.

En los centros de detención, unas 55 personas han fallecido bajo custodia de ICE, 22 de ellas en lo que va de 2026.

En este contexto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió en junio una investigación “independiente sobre las muertes a manos de ICE y criticó lo que considera una “falta de transparencia” por parte de EE.UU. en torno a estos incidentes.

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