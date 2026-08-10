Gobierno de Sheinbaum quita 164 mmdp a Pemex en subsidios

El recorte se dio en el Ramo 21 (energía), al que se quitó 61.7% del presupuesto aprobado para el primer semestre de 2026 (enero a junio).

El gobierno federal recortó 164 mil millones de pesos en subsidios a Petróleos Mexicanos ( Pemex ), lo que impacta los planes a largo plazo en refinación y mantenimiento físico de la paraestatal.

La justificación técnica plasmada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es que la variación negativa obedeció a “menores recursos destinados al fortalecimiento financiero de Pemex”, sumado a una contracción en las partidas de investigación y desarrollo en materias nuclear y eléctrica.

La información está contenida en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, con periodicidad trimestral, que la Secretaría de Hacienda envía a la Cámara de Diputados.

Por un lado, la petrolera arrastra un boquete financiero masivo debido a que sus ingresos observados quedaron muy por debajo de las metas optimistas fijadas en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF 2026).

A lo anterior se suma una crisis en el procesamiento de combustibles, donde destaca el bajo rendimiento de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, la cual sigue operando con niveles de producción marcadamente inferiores a las proyecciones gubernamentales.

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, las metas financieras de Pemex para el primer trimestre del año fueron de 474 mil 308.1 millones de pesos; sin embargo, el reporte consolidado establece que los ingresos reales observados por la petrolera sumaron apenas 343 mil 538 millones de pesos en el mencionado periodo.

Esto significa que la empresa registró un faltante de 130 mil 770.1 millones de pesos en comparación con el monto presupuestado.

Lo anterior se agudizó con la incapacidad de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para alcanzar la autosuficiencia de gasolinas prometida, y la falta de rentabilidad comercial de los nuevos complejos petroquímicos.

Así, el recorte de la Federación, sumado a la baja recaudación, forzó a la directiva de Pemex a implementar un recorte de emergencia en sus egresos por más de 45 mil millones de pesos, para no rebasar los techos de endeudamiento neto autorizados por el Congreso.

En el informe se señala que Pemex reportó un subejercicio en su gasto neto programable de 45 mil 297.0 millones de pesos, una contracción nominal y real de 16.1% frente a su presupuesto calendarizado.

La explicación oficial de variaciones de la Secretaría de Hacienda detalla que este menor gasto se concentró en tres áreas críticas: menores erogaciones en inversión física, una reducción estacional en el pago de pensiones y jubilaciones, y un recorte en el rubro de servicios generales.

Derivado de lo anterior se aplazaron proyectos de infraestructura, compra de maquinaria y mantenimiento de instalaciones; se destinó menos dinero del estimado al pago de jubilaciones y se redujeron los gastos operativos cotidianos, como la contratación de servicios externos, mantenimiento menor o viáticos.

A la crisis de Pemex se suman las pérdidas por robo de combustibles a sus ductos.

Reportes financieros de la paraestatal señalan que la sustracción ilegal de crudo, gasolinas, diésel y turbosina dejó una pérdida operativa de 9 mil 180 millones de pesos entre abril y junio, la más severa desde 2018.

La propia petrolera reportó la semana pasada que, derivado de ello, sus ganancias se redujeron 69.7% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de un año antes.

Los Pre-Criterios 2027, recientemente publicados, han dado cuenta de que Petróleos Mexicanos iniciará un proceso para dejar de depender financieramente de apoyos federales; sin embargo, las cifras a la baja ponen en duda la implementación de dicha estrategia.

Datos

* 130 mil 770.1 mdp fue el faltante de ingresos de Pemex frente al monto presupuestado.

* 45 mmdp recortó la paraestatal en sus egresos para no rebasar el techo de endeudamiento neto autorizado.

* 9 mil 180 mdp perdió la paraestatal por robo de combustibles a sus ductos entre abril y junio de 2026.

* 69.7% se redujeron las ganancias de Pemex en el segundo trimestre de este año, respecto al mismo lapso de 2025.

* 141 mil 113 barriles diarios de petróleo crudo procesó la refinería de Dos Bocas durante junio pasado: BDI de Pemex.