Fueron amenazados en Michoacán inspectores de EU: Claudia Sheinbaum

Sin embargo, reprochó que las autoridades estadounidenses tomaran la decisión de lanzar una alerta y retirar a su personal sin avisar previamente al Gobierno de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que Estados Unidos suspendió las inspecciones para exportar aguacate desde Michoacán luego de que algunos de sus inspectores fueron amenazados.

“Lo que plantearon, que no lo informaron previamente, es que algunos de estos inspectores habían tenido amenazas”, dijo, sin mencionar el nombre de la organización delictiva que habría amagado al personal estadounidense.

Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal ya atendía un aumento de extorsiones en una zona productora de aguacate durante el último mes, aunque aseguró que ese delito había disminuido en el área cercana a Uruapan, donde existe mayor vigilancia.

Señaló que, tras el refuerzo de seguridad, se reanudaron operaciones en 45 empacadoras para exportar aguacate.

La Mandataria afirmó que se instaló una mesa permanente con autoridades federales, productores y empacadores para reforzar la vigilancia y otorgar protección a inspectores, trabajadores y empresas de la cadena productiva.

Actualmente, las inspecciones de personal estadounidense en las empacadoras son necesarias para validar los requisitos sanitarios y de calidad del aguacate destinado a ese mercado.

La suspensión había impedido procesar y autorizar nuevos embarques desde Michoacán.

En este contexto, al ser cuestionada sobre una posible intención distinta de Estados Unidos detrás de las alertas sobre productos mexicanos, la Presidenta respondió que espera que no exista otra motivación.

El caso del aguacate se suma a los señalamientos del vecino país sobre lechuga mexicana por un brote que se atribuyó a Guanajuato y sobre chiles por salmonelosis.

“Esperemos que no, vamos a ponerlo así. Ya explico aquí la Secretaría de Salud que (en el caso de las lechugas) este parásito, no venía de ahí.

“En el caso de los chiles serranos, tampoco se ha presentado ningún problema. Hay que dar la información, esperemos que no tenga ninguna otra intención”, agregó.