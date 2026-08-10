Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, el monzón mexicano en el noroeste del país y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente de México, propiciarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Sinaloa (centro); lluvias puntuales muy fuertes en el occidente de México y Sonora (noroeste y sur) y lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

Canales de baja presión en el interior de la República Mexicana en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmosfera y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el oeste de la península de Yucatán, favorecerán lluvias puntuales fuertes en el centro, sur y sureste del territorio nacional con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y Oaxaca (noreste y suroeste); así como intervalos de chubascos en el noreste de México y península de Yucatán.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste). Prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste). El martes, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, divergencia en altura, además de una nueva onda tropical que se aproximará y se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco; con posible caída de granizo en estados del occidente, centro y oriente de México.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste), iniciando a partir del martes en Coahuila (centro y norte).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 19 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 31 y una mínima de 21 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 32 y mínima de 21. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Sinaloa (centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (noroeste y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro y este), Michoacán (norte), Oaxaca (noreste y suroeste), Guanajuato (suroeste) y Veracruz (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Colima, Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur), Guerrero (suroeste) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (oeste), Guanajuato, Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Oaxaca y Chiapas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.