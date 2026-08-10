Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano
Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este lunes, el monzón mexicano en el noroeste del país y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente de México, propiciarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Sinaloa (centro); lluvias puntuales muy fuertes en el occidente de México y Sonora (noroeste y sur) y lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Colima.
Canales de baja presión en el interior de la República Mexicana en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmosfera y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el oeste de la península de Yucatán, favorecerán lluvias puntuales fuertes en el centro, sur y sureste del territorio nacional con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y Oaxaca (noreste y suroeste); así como intervalos de chubascos en el noreste de México y península de Yucatán.
Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste). Prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).
El martes, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, divergencia en altura, además de una nueva onda tropical que se aproximará y se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco; con posible caída de granizo en estados del occidente, centro y oriente de México.
Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste), iniciando a partir del martes en Coahuila (centro y norte).
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 19 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 31 y una mínima de 21 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 32 y mínima de 21.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Sinaloa (centro).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (noroeste y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro y este), Michoacán (norte), Oaxaca (noreste y suroeste), Guanajuato (suroeste) y Veracruz (sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Colima, Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur), Guerrero (suroeste) y Oaxaca (sur).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (oeste), Guanajuato, Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste).
PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Oaxaca y Chiapas.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
¿QUÉ ES UNA TORMENTA?
Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.
Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.
Tipos de tormentas
Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.
Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.
Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.
Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.
Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.
¿Cómo se forma una tormenta?
Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:
Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.
Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.
Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.
Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.
¿Qué riesgos representan?
Las tormentas pueden provocar:
Inundaciones repentinas.
Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.
Descargas eléctricas peligrosas.
Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.
Daños en viviendas, carreteras y cultivos.
¿Qué hacer durante una tormenta?
Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.
No refugiarse debajo de árboles aislados.
Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.
Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.
Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.
En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.