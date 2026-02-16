Detiene Obama los rumores sobre extraterrestres y precisa que no hay pruebas de contacto

NUEVA YORK- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama afirmó que no vio pruebas de que los extraterrestres “hayan hecho contacto con nosotros”, tras un revuelo en redes sociales durante el fin de semana porque dijo en un podcast que los extraterrestres eran reales.

Durante una ronda de preguntas rápidas con el presentador del podcast Brian Tyler Cohen, a Obama le preguntaron: “¿son reales los extraterrestres?”.

“Son reales”, respondió, y continuó: “Pero no los he visto. Y no los están ocultando en el Área 51”.

El expresidente publicó un comunicado en Instagram la noche del domingo en el que pareció aclarar a qué se refería con sus comentarios, que se han vuelto virales.