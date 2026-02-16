Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que continúa el Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) iniciado contra Ticketmaster por la venta de boletos para los conciertos de BTS en México.

El titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, explicó que el 11 de febrero la empresa respondió a la notificación correspondiente y que tiene hasta el 17 de febrero para presentar sus alegatos conforme al procedimiento legal.

Una vez concluido ese plazo, la autoridad contará con 15 días hábiles para emitir la resolución administrativa y determinar la sanción que corresponda.

“El procedimiento por infracción en la ley en contra de Ticketmaster, el 11 de febrero, la empresa proveedora respondió a la notificación que se le hizo y conforme al procedimiento tiene hasta el 17 de febrero para presentar alegatos”, informó el funcionario.

Asimismo, señaló que el análisis de los argumentos presentados por la empresa podría modificar el monto de la sanción. “Lo único que pudiera cambiar después de hacer el análisis de los alegatos es que pudiera haber algún ajuste en el monto de la multa”, explicó.

ADELANTAN DETALLES DE REGULACIÓN PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco adelantó que se publicarán nuevos lineamientos para la regulación de conciertos y espectáculos masivos en el país.

De acuerdo con lo informado, las disposiciones buscarán establecer reglas claras para la comercialización de boletos y la información que deben proporcionar organizadores y plataformas.

Entre los elementos contemplados se encuentra la obligación de informar con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos datos como:

- Lugar del evento

- Fecha y horario

- Artistas participantes, según el tipo de concierto

- Información clara sobre precios y cambios en eventos

Los lineamientos también contemplan medidas relacionadas con la transparencia en precios y condiciones de compra.

- Según lo informado por la Profeco, se deberá presentar:

- Mapa o plano del evento con secciones y número de asientos disponibles

- Precio total por sección desde el inicio de la venta

- Garantía de que el monto no aumentará al momento de concretar la compra

Además, los organizadores deberán notificar con al menos 24 horas de anticipación cualquier modificación relevante del evento.

“Mapa o plano del evento con las secciones que lo integran con el número de asientos disponibles, monto total de los precios a pagar por sección y este no podrá incrementar al momento de realizar la compra; también con 24 horas previas se tendrá que informar si presenta alguna modificación en el evento”, sostuvo Escalante.

ACCIONES CONTRA PLATAFORMAS DE REVENTAS

La dependencia también informó sobre medidas dirigidas a plataformas de reventa de boletos.

De acuerdo con la autoridad, ya existe comunicación formal con StubHub y Viagogo, las cuales fueron notificadas sobre el exhorto para cumplir con la normatividad mexicana.

La Profeco indicó que, en caso de no adaptarse a las disposiciones legales del país, podrían ser sujetas a un procedimiento por infracción a la ley.

Asimismo, se informó que ya fue identificado un domicilio de representación en territorio nacional de Hello Ticket, por lo que se realizará una notificación física para iniciar el procedimiento correspondiente.

