¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins

Los Dolphins de Miami sorprendieron al mercado de la NFL al anunciar la liberación de su receptor estrella Tyreek Hill, ocho veces seleccionado al Pro Bowl, y del ala defensiva Bradley Chubb, dos veces seleccionado al Pro Bowl. Estas decisiones se producen a pocos meses de la apertura de la agencia libre y marcan un cambio significativo en la construcción del roster de la franquicia.

Hill, de 31 años y que cumplirá 32 el próximo 1 de marzo, se encuentra en proceso de recuperación tras una luxación de rodilla y un desgarro del ligamento cruzado anterior. A pesar de estas lesiones, su trayectoria dentro de la liga ha sido destacada por su capacidad de generar jugadas determinantes gracias a su velocidad y explosividad. Por primera vez en su carrera, Hill se convertirá en agente libre sin restricciones, lo que le permitirá explorar opciones en equipos que le ofrezcan la posibilidad de competir por un campeonato en las etapas finales de su carrera.

La salida de Hill también tiene un componente financiero. Miami liberará 22.8 millones de dólares contra el tope salarial, una cifra clave para reestructurar el roster y planificar la siguiente temporada. Este movimiento genera oportunidades para que Jaylen Waddle asuma el rol de receptor principal del equipo. Waddle, ex jugador de la Universidad de Alabama, ha mostrado versatilidad y desempeño consistente, posicionándose como la principal opción ofensiva tras la partida de Hill.