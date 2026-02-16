¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins
La decisión, impulsada por factores financieros y de planificación del roster, abre la puerta a cambios ofensivos y defensivos importantes para la franquicia, mientras Hill se convierte en agente libre sin restricciones
Los Dolphins de Miami sorprendieron al mercado de la NFL al anunciar la liberación de su receptor estrella Tyreek Hill, ocho veces seleccionado al Pro Bowl, y del ala defensiva Bradley Chubb, dos veces seleccionado al Pro Bowl. Estas decisiones se producen a pocos meses de la apertura de la agencia libre y marcan un cambio significativo en la construcción del roster de la franquicia.
Hill, de 31 años y que cumplirá 32 el próximo 1 de marzo, se encuentra en proceso de recuperación tras una luxación de rodilla y un desgarro del ligamento cruzado anterior. A pesar de estas lesiones, su trayectoria dentro de la liga ha sido destacada por su capacidad de generar jugadas determinantes gracias a su velocidad y explosividad. Por primera vez en su carrera, Hill se convertirá en agente libre sin restricciones, lo que le permitirá explorar opciones en equipos que le ofrezcan la posibilidad de competir por un campeonato en las etapas finales de su carrera.
La salida de Hill también tiene un componente financiero. Miami liberará 22.8 millones de dólares contra el tope salarial, una cifra clave para reestructurar el roster y planificar la siguiente temporada. Este movimiento genera oportunidades para que Jaylen Waddle asuma el rol de receptor principal del equipo. Waddle, ex jugador de la Universidad de Alabama, ha mostrado versatilidad y desempeño consistente, posicionándose como la principal opción ofensiva tras la partida de Hill.
Paralelamente, los Dolphins anunciaron la liberación de Bradley Chubb, ala defensiva que ha destacado por su capacidad para presionar al mariscal de campo. La proyección de su contrato para 2026 indicaba un impacto de 31.2 millones de dólares contra el tope salarial, cifra que la organización consideró insostenible. Su salida refleja la prioridad del equipo por ganar flexibilidad financiera y ajustar la planificación a largo plazo, aun sacrificando talento probado.
Los movimientos fueron implementados bajo la dirección del nuevo head coach Jeff Hafley y del gerente general Jon-Eric Sullivan, quienes han dejado claro que la reorganización del roster tendrá un enfoque equilibrado entre competitividad y sostenibilidad económica. La reestructuración abre la puerta a nuevas incorporaciones y cambios estratégicos, tanto en ofensiva como en defensiva, y redefine el perfil del equipo de cara a la próxima temporada.
Con Hill y Chubb fuera de la plantilla, los Dolphins se preparan para una etapa de ajustes importantes mientras se mantienen activos en el mercado de la NFL, en busca de consolidar un proyecto que combine talento joven y capacidad financiera para los próximos años.