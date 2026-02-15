La herencia con escrituras

Luego de que Manuel Velasco, coordinador de la bancada del PVEM, destapara a la senadora Ruth González como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, la presidenta reaccionó con un “no estoy de acuerdo”, debido a que la legisladora es actual gobernador, Ricardo Gallardo.

“En el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, pues allí tendrá que decidir Morena si va o no. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. (...) Es mi opinión personal y la opinión del partido al que hoy estoy de licencia, pero siempre he pertenecido”, expresó la mandataria.