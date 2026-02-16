¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador

El incidente ocurrió el domingo 15 de febrero de 2026 y fue captado en video por asistentes, material que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a la modelo mexicana perder el equilibrio, sujetarse de la estructura y caer de rodillas antes de ser auxiliada por personal del evento y su equipo.

Un momento de tensión se vivió durante el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador, cuando Fátima Bosch , actual Miss Universo 2025 , sufrió un desvanecimiento mientras saludaba al público desde un carro alegórico.

Aunque la situación generó preocupación, Bosch permaneció consciente durante todo el episodio y, tras recibir atención, logró estabilizarse para continuar el recorrido, recibiendo aplausos y muestras de apoyo del público presente.

EL MOMENTO DEL DESVANECIMIENTO SE VOLVIÓ VIRAL

Los videos muestran a la reina de belleza saludando desde la parte superior de la carroza decorada con el lema “No se rinde, se afirma, resurge y transforma”. De manera repentina, comenzó a mostrar signos de debilidad hasta que finalmente perdió fuerza en las piernas.

Miembros del staff subieron inmediatamente para asistirla. Ya sentada, Bosch hizo gestos solicitando espacio y aire, además de señalar molestias para respirar, lo que incrementó la inquietud entre los asistentes que presenciaban el desfile.

Después de unos minutos de atención, la mexicana logró recuperarse y decidió continuar con la actividad programada, aunque ya sin la misma interacción directa con la multitud, priorizando su estabilidad física.

SU VISITA FORMABA PARTE DE UNA GIRA INTERNACIONAL

La presencia de Fátima Bosch en Ecuador correspondía a su primera gira oficial como Miss Universo, iniciada el 14 de febrero tras compromisos previos en Puerto Rico. El recorrido internacional había comenzado semanas antes en Guatemala e incluía diversas actividades culturales e institucionales.

Durante su estancia estuvo acompañada por Mara Topic, con quien participó en reuniones y eventos públicos. El desfile en Ambato era considerado el acto central de la visita y reunió a miles de personas en las principales avenidas de la ciudad.

Testigos señalaron que minutos antes del incidente la modelo lucía pálida y visiblemente cansada, lo que podría indicar que el malestar ya se había manifestado antes de subir al carro alegórico.

POSIBLES CAUSAS: ALTITUD Y CANSANCIO

Hasta ahora, ni la organización Miss Universo ni la propia reina han emitido un comunicado oficial sobre las causas del desvanecimiento. Sin embargo, diversas versiones apuntan a factores físicos relacionados con el entorno.

Ambato se encuentra a aproximadamente 2,580 metros sobre el nivel del mar, una altitud que puede provocar síntomas del llamado mal de altura, como mareos, náuseas, fatiga y desmayos, especialmente en personas que no están acostumbradas a estas condiciones.

También se ha mencionado el ritmo intenso de la agenda internacional, que implica viajes constantes, cambios de horario y actividades públicas prolongadas, factores que podrían influir en episodios de agotamiento.

DATOS CURIOSOS DEL INCIDENTE

• La Fiesta de la Fruta y de las Flores es uno de los eventos culturales más importantes de Ecuador y reúne a miles de asistentes cada año.

• El video del desvanecimiento superó miles de reproducciones en pocas horas en redes sociales.

• En redes se recordó un supuesto incidente previo en Centroamérica, aunque no existe confirmación oficial.

PREOCUPACIÓN Y MENSAJES DE APOYO

Tras el incidente, seguidores de la reina mexicana expresaron mensajes de apoyo y preocupación por su estado de salud, destacando la presión física y emocional que implica el rol internacional de Miss Universo.

Por ahora, Bosch continúa con su agenda programada en Ecuador, la cual se extiende hasta el 18 de febrero, mientras se espera una actualización oficial sobre su estado de salud y las causas del episodio.

El episodio, más allá del susto, abrió nuevamente la conversación sobre las exigencias físicas que enfrentan las figuras públicas en eventos multitudinarios y en condiciones ambientales exigentes.