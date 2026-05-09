Detienen a hombre armado tras ingresar al Instituto Cultural Mexicano en Washington

En redes sociales y medios de comunicación se viralizó el reporte de un arresto, donde un hombre armado, de nacionalidad estadounidense, ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Washington.

El inmueble es un centro en donde se promueve el arte y las tradiciones de México y Estados Unidos. De acuerdo a su sitio web, es una organización sin fines de lucro que depende de apoyo privado y de fundaciones.

Según testimonios, la persona estaba huyendo de la policía y, para esconderse, ingresó al inmueble, el cual permanece abierto al público. Elementos de seguridad lograron interceptar a la persona armada y fue entregada a las autoridades. No se reportaron heridos.

El incidente, para los medios mexicanos, fue reportado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

‘Nuestro personal actuó de inmediato y las autoridades competentes procedieron a su detención’ precisó en el comunicado. En su informe reconoció la eficacia y seguridad con que las autoridades realizaron su trabajo.