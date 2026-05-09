Detienen a hombre armado tras ingresar al Instituto Cultural Mexicano en Washington

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    Detienen a hombre armado tras ingresar al Instituto Cultural Mexicano en Washington
    Estadounidense armado fue detenido por la policía tras ingresar al Instituto Cultural Mexicano en Washington Vanguardia

El incidente fue informado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán

En redes sociales y medios de comunicación se viralizó el reporte de un arresto, donde un hombre armado, de nacionalidad estadounidense, ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Washington.

El inmueble es un centro en donde se promueve el arte y las tradiciones de México y Estados Unidos. De acuerdo a su sitio web, es una organización sin fines de lucro que depende de apoyo privado y de fundaciones.

Según testimonios, la persona estaba huyendo de la policía y, para esconderse, ingresó al inmueble, el cual permanece abierto al público. Elementos de seguridad lograron interceptar a la persona armada y fue entregada a las autoridades. No se reportaron heridos.

El incidente, para los medios mexicanos, fue reportado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Nuestro personal actuó de inmediato y las autoridades competentes procedieron a su detención’ precisó en el comunicado. En su informe reconoció la eficacia y seguridad con que las autoridades realizaron su trabajo.

Se estima que el embajador, Esteban Moctezuma, dejará su cargo, y será posiblemente sustituido por Roberto Lazzeri, director de Nafin y Bancomext.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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