‘Dios hizo a Trump’, el controvertido vídeo que resuena en mitines del presidente de EU

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    ‘Dios hizo a Trump’, el controvertido vídeo que resuena en mitines del presidente de EU
    El presidente Donald Trump habla durante un mitin de campaña, el viernes 23 de octubre de 2026, en el Alico Arena, en el campus de la Florida Gulf Coast University en Fort Myers, Florida. AP/Chris O'Meara

El polémico video se ha proyectado en las últimas semanas en distintos mítines que Trump ha ofrecido en Kentucky, Iowa o las dos Carolinas

WASHINGTON- Un controvertido vídeo que retrata al presidente estadounidense, Donald Trump, como un mesías y que fue creado hace casi tres años ha retornado a escena en la campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano del mandatario se juega el control del Congreso.

El corte, titulado “Dios hizo a Trump”, se ha proyectado en las últimas semanas en distintos mitines que Trump ha ofrecido en Kentucky, Iowa o las dos Carolinas, además de mostrarse también en la Convención Nacional Republicana que se celebró en Texas en septiembre.

”El 14 de junio de 1946 (fecha de nacimiento del presidente), Dios contempló su paraíso proyectado y dijo: ‘Necesito un guardián’. Así que Dios nos dio a Trump”, se dice al inicio del vídeo, producido originalmente en 2024 por un grupo de creadores de contenido partidarios del movimiento MAGA (siglas de “Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo”).

Trump contra la historia, hasta ahora ningún presidente reciente ha logrado ganar las elecciones intermedias

”’Necesito a alguien dispuesto a levantarse antes del amanecer, arreglar este país, trabajar todo el día, luchar contra los marxistas, cenar, luego ir al Despacho Oval y quedarse hasta después de medianoche en una reunión de jefes de Estado’, así que Dios creó a Trump”, continúa diciendo el narrador.

Tanto la voz como el contenido del vídeo, aparentemente hecho con inteligencia artificial (IA), están basados en “So God Made a Farmer” (“Así que Dios creó al granjero”), un conocido discurso de 1978 del locutor radiofónico conservador Paul Harvey que homenajeaba a los agricultores estadounidenses.

”’Necesito a alguien que pueda dar forma a un hacha pero blandir una espada. A quién tuvo el valor de poner un pie en Corea del Norte, a quién puede hacer dinero del alquitrán de la arena y convertir lo líquido en oro. A quién entiende la diferencia entre aranceles e inflación y a quien termina su semana de 40 horas el mediodía del martes, para luego trabajará otras 72 horas’. Así que Dios creó a Trump”, añade el polémico montaje.

Cuando Trump publicó originalmente el vídeo en redes en enero de 2024, el contenido generó duras críticas por parte de representantes religiosos estadounidenses que consideraron una blasfemia retratar al político republicano como un mesías.

El presidente se ha volcado en la campaña para las elecciones legislativas y ha pedido a la gente que vote como si se tratara de un referéndum sobre su Gobierno, en un momento en el que la popularidad del magnate neoyorquino está en mínimos y las encuestas dan por pérdida la Cámara Baja del Congreso para los republicanos.

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