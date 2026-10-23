Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont y su futuro en Televisa

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    Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont y su futuro en Televisa
    Futuro. Galilea Montijo aseguró que Televisa sigue siendo su casa y descartó que tenga planes de dejar la empresa en enero FOTO: FACEBOOK@GALILEAMONTIJO
Israel García
por Israel García

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La conductora habló del cariño que conserva por su excomadre, dijo que está dispuesta a leer su libro y aclaró los rumores sobre su permanencia en la televisora

La relación cercana que Galilea Montijo mantenía con Inés Gómez Mont volvió a ponerla en el ojo del huracán de la prensa, luego de que la tapatía expresara sus buenos deseos para el reciente libro que lanzó su excomadre, quien hasta hace unas semanas era buscada por la Interpol.

“Fíjate que eso es algo que nadie sabe, pero ella siempre ha escrito. De hecho, tiene varios libros para niños muy bonitos”, dijo Montijo durante un encuentro con la prensa en un evento realizado en la Ciudad de México.

Montijo y Gómez Mont se hicieron amigas públicamente a finales de 2008, luego de que intentaran acercarse una a la otra tras protagonizar “peleas” públicas debido a la competencia entre las televisoras.

¿QUÉ DIJO GALILEA DE INÉS GÓMEZ MONT?

Ante la insistencia de los reporteros sobre el más reciente proyecto de la exconductora de ‘Ventaneando’, Montijo aseguró que la quiere mucho, pese al tiempo que llevan sin verse.

“Yo no puedo hablar del tema porque no sé nada del tema, pero solamente te puedo decir que, y lo sabe, que es una persona que yo quiero muchísimo”, sentenció la conductora de ‘La Casa de los Famosos México’.

Cuando los reporteros le preguntaron directamente si apoyaba a Inés, la presentadora reiteró el afecto que siente por ella, aunque evitó profundizar en la situación que enfrenta.

“Yo la quiero muchísimo, es lo único que les puedo decir”.

Además, dijo que no ha leído el libro de su amiga, pero que está dispuesta a revisarlo, con una sola condición: “Pues si me llega, claro”, agregó.

También aseguró que desconoce la cancelación de la búsqueda por parte de la Interpol. “No tengo idea, porque aparte no sé nada de eso, o sea, no sé ni de qué me hablas, para que me entiendas”, puntualizó.

¿SE VA GALILEA DE TELEVISA?

Ante los constantes rumores sobre su salida de Televisa, Galilea volvió a desmentir que esto vaya a ocurrir próximamente o que tenga una mala relación con la empresa que ha impulsado su carrera artística.

Montijo explicó que sus palabras habían surgido en tono de broma, mientras hablaban de Jesse y Joy y de la posibilidad de que algunas etapas profesionales lleguen a su fin.

“Yo me reí en la mañana. Yo lo dije por lo de Jesse y Joy. Les dije: ‘Oigan, pues no está mal que a veces los ciclos se cierren. Como yo sí me voy en enero’. No, claro que no”.

Por ello, insistió en que no se imagina su vida profesional sin Televisa.

“Les digo la verdad, yo no me veo sin Televisa. Yo no, no me veo. Es mi casa, les agradezco y voy a estar infinitamente agradecida. Yo no me veo sin Televisa, la verdad”, dijo.

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La tapatía se enfoca en cerrar el año como titular de ‘HOY’, además de prepararse para la quinta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, cuya realización fue confirmada en el último Upfront de TelevisaUnivision.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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