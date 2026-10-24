Trump sigue en busca de su gran momento en la historia. Esto es lo que no entiende

Por Michael Kimmage, The New York Times.

En febrero de 1945, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Iósif Stalin se reunieron en la ciudad crimea de Yalta para delinear a la Europa de la posguerra. Yalta se utiliza habitualmente como metáfora de apaciguamiento o de la realpolitik cínica, y es ambas cosas. Pero también es una metáfora de la diplomacia trascendental. Los acuerdos que se firmaron presagiaron una Europa separada en diferentes zonas, una situación que duró hasta las revoluciones de 1989 en Europa central y del este.

El presidente Donald Trump ha estado en busca de su Yalta en la guerra en Ucrania desde el inicio de su segundo mandato. Es fácil ver por qué: podría ser una transacción trumpiana de una sencillez atractiva, en la que los líderes de las grandes potencias se sienten y determinen un rumbo, mientras que las potencias menores se deben conformar con lo que se les dé. Al igual que Roosevelt, Trump está dispuesto a hacer concesiones en nombre de otros. Roosevelt no insistió en la plena autonomía para Polonia y las repúblicas bálticas en 1945, y Trump ha dejado claro que aceptaría una autonomía ucraniana trunca.

Aunque a veces la política exterior no lineal de Trump ha favorecido a Ucrania, cuando se trata de negociar el fin de la guerra, Trump no ha hecho casi nada para dar poder o incluir a Ucrania y sus socios europeos. Sus esfuerzos por delinear la forma de la Europa de la posguerra siempre están dirigidos hacia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien, según la manera en la que Trump ve el mundo, es el líder de un país con las prerrogativas de una gran potencia. Después de casi dos años de esto, Trump ha tenido éxito, no en resolver el conflicto, sino más bien en convertir a Estados Unidos en un espectáculo secundario del verdadero proceso de paz.

Estamos en medio de otro intento similar. Trump ha pedido un cambio de presidente en Ucrania. Según Kiev, la Casa Blanca también había restringido el acceso de Ucrania al internet satelital de Starlink y retrasado la entrega de misiles interceptores Patriot. Los funcionarios estadounidenses niegan cualquier interrupción. Simultáneamente, Trump ha estado mejorando las relaciones con Rusia, con un acuerdo para comprar diésel ruso y eximiéndola de nuevas sanciones. Los informes de una conferencia de grandes potencias entre Estados Unidos, Rusia y China al margen de una cumbre más amplia programada para el próximo mes evocan un Yalta del siglo XXI, en la que China sustituye al Reino Unido.

Cualquier marco de este tipo para la paz en Ucrania está destinado a la irrelevancia. Rusia no está disfrutando del tipo de victoria abrumadora que le dio a la Unión Soviética su influencia en 1945; ha experimentado algo mucho más cercano a la derrota en Ucrania. Putin está intentando transformar una guerra no ganada en concesiones diplomáticas que Estados Unidos no tiene autoridad para otorgar, y ninguna capacidad de cumplir.

Hace ocho décadas, Estados Unidos tenía dos ventajas en Europa. Una era una inmensa presencia militar aumentada por el hecho de que Estados Unidos estaba a punto de convertirse en la única potencia nuclear del mundo. Al haber ayudado a liberar a la mayor parte de Europa del fascismo, Estados Unidos también gozaba de una confianza y un prestigio moral generalizados. Trump ha destrozado la reputación de Estados Unidos en Europa. Ha impuesto aranceles agresivos y hecho amenazas territoriales a Groenlandia, y planea reducir significativamente la presencia militar estadounidense. En Europa, Estados Unidos es una potencia en declive, no una en ascenso.

Luego está el papel de Estados Unidos en la guerra misma. Trump comenzó a retener la ayuda militar estadounidense a Ucrania casi tan pronto como regresó al cargo. Ha recortado el apoyo financiero a Ucrania a casi cero y ha negociado un acuerdo con países europeos para que compren material bélico para Ucrania a Estados Unidos. Ha debilitado el compromiso del artículo 5 de la OTAN. Ha disminuido la capacidad general de Europa para disuadir a Rusia y, al añadir fricción a la relación transatlántica, ha dificultado que Ucrania se defienda por sí misma.

Los cambios posteriores en Europa han sido graduales, pero drásticos. A cierto nivel, la transición es del agrado de Trump. Alemania ha liderado el camino en la expansión de los presupuestos de defensa europeos, y con su riqueza y sofisticación tecnológica, Europa está en camino de convertirse en una potencia industrial de defensa. Pero esto, a su vez, está haciendo que Europa sea menos deferente hacia Washington. Europa y Ucrania tienen una gran capacidad de acción y ningún deseo de ser piezas de ajedrez en un tablero. Trump ha hecho mucho por convertir esta guerra en la guerra de Europa. Ahora que lo es, la pregunta más importante es si Europa, profundamente involucrada en los precedentes que la guerra sentará en Ucrania y en otros lugares, puede mantener un frente unido. Estados Unidos puede ser un socio, una nulidad o un obstáculo, pero no puede deshacer la evolución que ha provocado.

Si así lo decide, Estados Unidos podría deteriorar aún más sus relaciones con Europa y Ucrania. Podría detener todo apoyo a Ucrania. Podría terminar con la identificación de objetivos y el intercambio de inteligencia. Trump podría decidir hacer esto después de las elecciones intermedias, cuando ya no tenga que enfrentarse al electorado estadounidense, tal vez por una aversión personal hacia el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, o por el beneficio potencial de normalizar las relaciones con Rusia. Pero probablemente esto no sería la causa de la derrota de Ucrania.

Trump puede hacer daño a Ucrania, y hasta cierto punto puede aislarla diplomáticamente. Por sí solo, él no puede decidir su futuro. c. 2026 The New York Times Company.