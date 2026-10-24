⁠Industria de semiconductores, en riesgo por falta de electricidad y agua: IMCO

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    ⁠Industria de semiconductores, en riesgo por falta de electricidad y agua: IMCO
    Valeria Moy, directora del IMCO, dictó una conferencia ayer en la última jornada de la Convención Nacional de la Canacintra, la cual se desarrolló en Saltillo. Héctor García

Valeria Moy advirtió que las decisiones de política económica han debilitado al sector energético nacional, cuya actividad perdió 33.4% de su valor en ocho años

La apuesta de Coahuila por atraer inversiones de la industria de semiconductores podría enfrentar obstáculos ante el deterioro del sector energético nacional, cuyo valor económico cayó 33.4% entre 2018 y 2026.

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), atribuyó esta contracción a decisiones de política económica y advirtió sobre las limitaciones de México para garantizar el suministro de electricidad y agua que requiere esta industria.

Durante la Convención Nacional de Canacintra, Moy señaló que la escasez de ambos recursos representa un obstáculo para que México transite de las labores de ensamblaje a la fabricación de semiconductores.

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Explicó que actualmente el país importa componentes electrónicos, principalmente de Taiwán, para ensamblarlos en productos como tabletas y otros dispositivos que posteriormente exporta. De esta manera, México participa en la cadena de producción, pero no necesariamente en las etapas de mayor especialización tecnológica.

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“Entonces, si queremos hacer semiconductores, pues tenemos que tener acero y agua; si no, no lo vamos a poder hacer”, señaló.

La advertencia cobra relevancia para Coahuila, que busca atraer inversiones en semiconductores y tecnología avanzada. Recientemente, el estado anunció un proyecto de inversión superior a los 2 mil millones de pesos para instalar una empresa del sector en la Región Sureste.

Coahuila busca atraer inversiones en la industria de semiconductores

Además, una delegación estatal participó en SEMICON West 2026, en San Francisco, California, para promover las capacidades industriales y el talento especializado de la entidad.

Durante su ponencia, Moy cuestionó si México cuenta con las condiciones necesarias para fabricar semiconductores desde cero y sostuvo que el principal problema no es la falta de ingenieros ni de personal capacitado, sino la infraestructura que requiere esta industria.

Advirtió que las carencias en este rubro pueden limitar el aprovechamiento del talento nacional y propiciar que profesionales mexicanos busquen oportunidades en otros países, como Estados Unidos, donde existan mejores condiciones para desarrollar productos tecnológicos.

“Sin la electricidad y sin agua, pues se van a tener que ir a Austin a trabajar, porque no van a poder desarrollar productos, porque aquí no van a tener espacio para hacerlo”, dijo.

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Ante la contracción del sector energético, la economista cuestionó las decisiones de política económica que han incidido en su desempeño y advirtió que su debilitamiento limita el crecimiento de otras actividades productivas, debido a su importancia para el desarrollo económico del país.

“La presidenta va a tener que abrirle la llave a la electricidad”, expresó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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